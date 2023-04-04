«Экономика горы»: красноярские металлурги взяли новый вектор развития

Внедрение принципов «Геометаллургии» на этапе добычи руды повысит эффективность всех основных процессов производства металлов.

«Геометаллургия», как концепция ценностно ориентированного планирования металлургического производства на основе минерально-сырьевой базы, получила широкое применение получила относительно недавно — лишь во втором десятилетии XXI века. Поэтому неудивительно, что устойчивой практики в этом вопросе пока нет. Особенно, как говорит руководитель проектного офиса реорганизации системы управления производством «Норникеля» Вадим Божко, в части контроля качества руды непосредственно в потоке.

Это сложнейшая проблема, которая не решена нигде в мире. Есть теоретические наработки в России, есть аппаратная база, по большей части тоже российская, но еще неприспособленная для решения такого рода задач», — отметил он.

Именно поиску возможных вариантов решения этого вопроса был посвящен семинар, который совместно организовали и провели «Норникель» и Сибирский федеральный университет.

Собрать воедино

Смысл „Геометаллургии“ в том, чтобы транслировать все экономические показатели металлургии что называется „в гору“. Т.е. чтобы сразу в рудном теле мы понимали какие нужны затраты для того, чтобы отработать это месторождение и получить конечный продукт. Справиться с этой задачей можно только комплексно — начиная с геологии, понимая минеральный состав руды, насколько сложно ее добыть, транспортировать и переработать», — рассказывает заведующий кафедрой Геологии месторождений и методики разведки Института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ Владимир Макаров.

«Норникель» обратился к этой теме еще в 2016. Как вспоминает Макаров, компания тогда взяла одну из работ ученых университета, посвященную созданию динамических систем управления качеством рудопотоков, и начала развивать ее.

Металлурги тогда сказали, что нам нужно взаимодействовать в этом направлении. И мы начали. А примерно два года назад они снова вышли на нас с предложением разработать концепцию развития этих систем, что мы и сделали», — рассказывает Макаров.

Суть концепции, по словам ученого, в том, что разработка месторождения должна идти с максимальным учетом технологических сортов руды, которых сейчас выделено 12. Они отличаются различным содержанием полезных компонентов, крепостью и другими свойствами, а также схемой переработки. Причем, эти показатели могут меняться даже в рамках добычи на одном руднике. И нужно так направить потоки разносортных руд, чтобы обогатительная фабрика получила оптимальную их смесь.

Ключевым в „Геометаллургии“ является то, что она приводит к увеличению эффективности по всем трем переделам — горном, обогатительном и металлургическом за счет сопоставления требований по качеству для каждой цепочки „потребитель-производитель“. Фактически, это новая производственная экономика. Для нас это может стать прорывом в экономической эффективности производства металлов», — поясняет интерес к теме директор программы трансформации системы управления минерально-сырьевого комплекса Норильского дивизиона «Норникеля» Андрей Гриценко.

Место встречи

Разработка новой концепции металлургии стала предпосылкой для проведения означенного семинара. Дело в том, что, несмотря на молодость «Геометаллургии», как подхода и модели, на рынке уже существует множество продуктов для решения ее задач.

Мы поставили перед СФУ задачу найти лучшие аппаратные решения в нашей отрасли, представленные на российском рынке, в части изучения рудопотока. И, чтобы сократить сроки этого исследования с полутора лет до одного месяца, мы решили провести этот семинар, чтобы компании представили имеющиеся у них наработки», — говорит Андрей Гриценко.

Оценили значимость мероприятия и поставщики. Так, генеральный директор компании «Техноаналитприбор» Арсений Трушин заявил, что теперь ему стало понятнее, что ждут от его компании.

Нам не хватало информации по сути задачи, а здесь мы увидели в полном объеме, что от нас требуется и в чем смысл. Плюс, подобные мероприятия позволяют нам быть в курсе передовой научной мысли в этом вопросе и нужд заказчиков нашей продукции», — сказал он.

Как отметил завкафедрой обогащения полезных ископаемых Института цветных металлов и материаловедения СФУ Виктор Брагин, управление рудопотоком не может строиться лишь на одном решении — нужен их комплекс.

Задача этого семинара — наладить взаимодействие между учеными, поставщиками оборудования и производственниками для того, чтобы понять оптимальную структуру системы сортового управления. Основа необходимого оборудования уже существует, но понадобится адаптация под условия Заполярного филиала», — добавил он.

Завершить все процессы по переводу горно-обогатительного комплекса на геометаллургические рельсы в «Норникеле» планируют примерно за три года.

За это время мы хотим проработать все основные гипотезы, проверить их научными исследованиями и, убедившись, что заявленные эффекты достижимы, перестроить логистику между рудниками и фабриками. Так что горизонт достижения „Геометаллургии“ в этой части — это 2026», — резюмировал Андрей Гриценко.

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