Российские металлурги сделают ставку на водород

Совместно с учеными они создали прототип катализатора для двигателей, работающих на водородном топливе — более эффективного, чем все существующие.

Компания «Норникель» сделала еще один шаг в сторону водородной энергетики: инженеры группы совместно с учеными создали прототип катализатора для систем генерации электролизного водорода.

Дело в том, что существующие сегодня на рынке катализаторы сделаны на основе платины и иридия. В «Норникеле» же предлагают частично заменить их палладием, который, ввиду экстремально высокой химической стойкости, более эффективен в катализаторах, чем эти металлы.

Предполагается, что повышение эффективности топливных элементов водородных двигателей подстигнет саму отрасль водородной энергетики, которая сейчас развивается довольно медленно. Так, по оценкам Национального рейтингового агентства, транспорт на водородных ячейках к 2030 году займет менее 1% от общего потребления этого газа в России. Меж тем в стране еще в 2021 принята концепция развития водородной энергетики до 2050 года.

Этот рынок еще только формируется, но уже очевидно, что водород рано или поздно займет свою технологическую нишу, в которой станет выгодной альтернативой традиционным источникам энергии. У нас есть хорошая возможность стать одним из ключевых игроков в этой отрасли, которая сейчас открыта для вывода новых инновационных продуктов — как раз таких, над созданием которых мы работаем», — говорит вице-президент «Норникеля» по инновациям Виталий Бусько.

Сейчас металлурги готовятся протестировать палладиевые прототипы на китайском рынке, чтобы взвесить перспективы их коммерческого производства. Помимо этого они изучают возможность использовать палладий и в других устройствах, связанных с водородной энергетикой. Например, речь идет о технологии мембранного получения высокочистого водорода, его хранения и транспортировки.

Это не первый раз, когда «Норникель» активно вкладывается в развитие водородной энергетики. Так, в 2021, при поддержке компании, в Москве открылся международный центр, который занимается этой темой.

„Норникель“ крайне заинтересован в использовании экологически нейтральных энергоносителей, чтобы наши металлы не только способствовали строительству экономики, минимально влияющей на окружающую среду, но и сам процесс их производства отличался низким техногенным следом», — говорил тогда президент «Норникеля» Владимир Потанин.

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