Опыт реновации Норильска может быть масштабирован на другие города страны

Вице-премьер РФ и врио губернатора Красноярского края проинспектировали ход реализации Комплексного плана социально-экономического развития Норильска.

Решения, которые применяются при развитии Норильска, могут быть применены и в других регионах России. Об этом заявил врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков во время рабочего визита в северный город вместе с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком.

Находясь в Норильске, они проверили как реализуется Комплексный план его социально экономического развития. В частности, они посетили стройплощадку двух многоэтажных жилых домов, инновационного образовательного комплекса на 1100 мест, модельную зону на улице Мира.

Здесь мы имеем пример настоящего государственно-частного партнерства, где социальная ответственность компании и ее внимание к экологии являются не пустыми словами, а принципом взаимодействия. Те практики, которые отрабатываются сегодня в Норильске, будут востребованы не только в крае, но и во всей стране», — сказал Котюков.

Напомним, что Комплексный план социально-экономического развития Норильска начал реализовываться в 2021 и рассчитан на 15 лет. За это время планируется снести старое аварийное жилье, построить новое, возвести множество объектов социальной инфраструктуры и многое другое. На все это будет потрачено порядка 120 млрд рублей, большую часть из которых вложит «Норникель».

Основная сдача объектов начнется с 2024, но первый дом мы построим уже в этом году — девятиэтажку на Солнечном проезде. Уверен, совместными усилиями федеральных и краевых властей, которые помогают компании, мы реализуем программу в означенные сроки», — заявил руководитель Норильского дивизиона компании Николай Уткин.

Помимо реновации Норильска «Норникель» сейчас активно занимается развитием территории всего местного промышленного района. К примеру, недавно здесь стартовало большое исследование, целью которого является масштабирование системы контроля состояния веной мерзлоты, которая сейчас действует на объектах компании, на другие территории Таймыра.

Компания реконструируется, модернизируется, и это направлено в первую очередь на благо людей, проживающих здесь, чтобы снизить экологическую нагрузку и повысить комфортность проживания. Такое сочетание государственно-частного партнерства, бизнеса и власти — очень хороший результат. Уверен, что на этом работа не будет заканчиваться — комбинат и город будут процветать», — отметил Александр Новак.

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