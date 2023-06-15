VK разработает ИТ-решения для металлургов Красноярского края

Фокус разработки будет сосредоточен на технологии интернета вещей и отраслевых геоинформационных сервисах.

Компания VK («ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и т.д.) займется разработкой цифровых решений для металлургической отрасли. Соответствующее соглашение было подписано VK и «Норникелем» на Петербургском международном экономическом форуме.

Как отметил Дмитрий Пристансков, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления ГМК, цифровизация металлургии давно стала неотъемлемой частью ключевых бизнес-процессов — от офисных до планирования горных работ и металлургического передела, логистики и сбыта.

После ухода зарубежных поставщиков ИТ-решений мы пересобрали свой цифровой ландшафт и продолжаем активно работать в этом направлении. В России много примеров технологического лидерства в разных областях. „Норникель“ открыт для сотрудничества и совместных проектов с другими компаниями. Уверен, что, объединяя ресурсы и возможности, мы сможем усилить и закрепить это лидерств», — сказал г-н Пристансков.

Сотрудничество «Норникеля» и VK будет распространяться на сферы облачных вычислений, виртуализации ИТ-инфраструктуры, управления большими данными, технологий интернета вещей и искусственного интеллекта. Помимо этого разработчики займутся сервисами для взаимодействия сотрудников металлургической компании, защищенных корпоративных коммуникаций и развития карьеры.

На базе собственной разработки и сервисов локальных партнеров мы создаем решения, которые могут стать основой отраслевых платформ, создающих базу для партнерства разных игроков индустрии. Уверен, что вместе с „Норникелем“ мы сможем создать лучшие практики в области работы с технологиями для развития промышленности», — сообщил по итогам подписания соглашения Павел Гонтарев, управляющий директор VK Tech.

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