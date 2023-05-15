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«Норникель» выпустил первые токены для «Цифрового инвестора»

«Норникель» выпустил первые токены для «Цифрового инвестора»
Иллюстрация: t.me/nornickel_official

Стоимость этих ЦФА приравнена к цене акций компании. Приобрести их может любой сотрудник, работающий в компании не менее года.

#НОВОСТИ

Компания «Норникель» провела первую эмиссию цифровых финансовых активов в рамках реализации программы «Цифровой инвестор». Они выпущена на платформе «Атомайз» и называются minetoken.

Выпуск первых minetoken — важный шаг в развитии нашей инновационной корпоративной программы для сотрудников „Цифровой инвестор“. Она набирает обороты, и ее первые участники уже успешно подали заявки на получение ЦФА», — рассказала вице-президент «Норникеля» по кадровой политике Дарья Крячкова.

Приобрести minetoken может любой работник компании, проработавший в ней не менее года. Каждому такому сотруднику, выразившему желание стать участником программы, «Норникель» выделит сумму (ее размер зависит от стажа), которую можно будет потратить на приобретение ЦФА, стоимость которых приравнена к цене акций компании. Обладатели токенов получат те же права, что и владельцы типовых ценных бумаг (в том числе и право на получение дивидендов). 

Напомним, что программа «Цифровой инвестор» стартовала на «Норникеле» в марте этого года. Ее суть в том, чтобы дать рядовым сотрудникам компании стать бенефициарами бизнеса. Первая волна программы затронет Норильский промрайон, а также Москву, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи и Архангельск. Второй этап стартует в середине мая. Всего «Цифровым инвестором» планируется охватить порядка 70 тыс. сотрудников «Норникеля».

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Автор: Петр Савельев
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