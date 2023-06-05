«Ветер ИЦК»: российские промышленники находят решения для цифрового суверенитета

Год назад в России создали сеть индустриальных центров компетенций, которые должны были заняться импортозамещением в сфере ИТ. Первые результаты внушают оптимизм.

Годовой отчет

Задача достижения цифрового суверенитета не нова для российской экономики. Впервые об этом заговорили еще в 2014, когда ряд отечественных предприятий попали под ограничения на пользование иностранным программным обеспечением. В 2022 ситуация стала еще жестче, что потребовало более масштабных решений, чем раньше. Ответом стало создание системы индустриальных центров компетенций (ИЦК), которые и должны были обеспечить переход ключевых отраслей экономики страны на отечественные программные продукты.

Как рассказал на прошедшем недавно форуме «Цифровая индустрия промышленности России» (ЦИПР) председатель правительства РФ Михаил Мишустин, на сегодня российские компании используют более 1 000 иностранных решений, напрямую влияющих на стабильность производственных процессов. При этом, отечественных аналогов нет лишь для шестой части этих программ.

По наиболее востребованным технологическим направлениям организована разработка универсального софта. И все это серьезные сквозные решения, которые не должны уступать западным аналогам. Устойчивое развитие промышленных компаний по всей стране зависит от эффективности такого системного подхода», — сказал премьер-министр, открывая сессию «Цифровая независимость промышленной России», которая прошла в рамках ЦИПР-2023.

По словам Мишустина, за год работы системы ИЦК, ими было одобрено более 160 проектов разработки отечественных цифровых решений для промышленности на общую сумму более 210 млрд рублей. Причем 90%этой суммы — вложения самих предприятий.

Дело в проекте

Отраслевая дифференциация индустриальных центров компетенций была обусловлена тем, что для различных сфер деятельности нужны свои специфические решения, поскольку универсальных инструментов, одинаково эффективных во всех сегментах, попросту нет. С другой стороны, различные компании привыкли работать с определенным ПО и нужно было искать варианты, устраивающие всех, отметил Сергей Когогин, генеральный директор компании «КАМАЗ», которая вошла в ИЦК «Автомобилестроение». По его словам, «автомобилисты» за прошлый год запустили три проекта, над которыми сейчас идет активная работа. В планах на 2023 — еще три.

Еще активнее включились в работу российские машиностроители. Как рассказал генеральный директор компании «Трансмашхолдинг» Дмитрий Комиссаров, только в 2022 ими было рассмотрено 11 проектов на общую сумму 10,6 млрд рублей. По итогам отбора четыре из них (на 8,3 млрд рублей) отобраны и включены в перечень особо значимых. По двум финансирование уже выделено и началась работа. Плановая готовность — 2025. В этом году также рассмотрено 11 проектов и четыре из них одобрены.

За прошедший год сильно изменилось восприятие ситуации. Возникло понимание, что российские компании сегодня могут обеспечить бесперебойное производство продукции используя отечественные решения и иностранные ПО без поддержки. Практически по каждому необходимому сегменту есть 2.. 3 российской разработчика, с которым уже сегодня можно работать», — сказал Комиссаров.

Ставка на металл

Одни из самых впечатляющих результатов в достижении цифровой независимости промышленности по итогам прошедшего года показали металлурги. На сегодня в портфеле их ИЦК, в который входят 18 компаний, 25 проектов с общим объемом инвестиций 11 млрд рублей.

Из компаний, входящих в нашу группу, три выступают якорными заказчиками — это „Норникель“, „Металлинвест“ и „Северсталь“. Здесь есть очень важные проекты, такие как диспетчеризация подземных горных работы, горное планирование, горно-геологическая информационная система, которые делает „Норникель“», — рассказал председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов.

По его словам, у всех проектов, находящих сегодня в разработке металлургического ИЦК, помимо востребованности внутри страны есть и экспортный потенциал в странах СНГ, БРИКС и даже дальнего зарубежья. Сроки их готовности не выходят за 2026.

В рамках этих проектов все созаказчики тесно взаимодействуют и формируют свои требования, что позволяет нам рассчитывать на быстрое и эффективное их внедрение, когда они будут готовы к концу 2024, что, соответственно, создает хорошую возможность для их тиражирования», — поддержал коллегу президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Неэлементарный выход

За год работы ИЦК доказали свою эффективность и жизнеспособность — в этом эксперты, присутствовавшие на сессии, были единодушны. Причем не только в плане замены уже существующего иностранного ПО, но и разработки своего — авторского. Однако для более эффективной работы нужны дальнейшие шаги по развитию существующей системы.

В частности, по мнению металлургов, для эффективного достижения суверенитета в сфера ИТ нужна собственная мощная элементная база. В качестве решения этой задачи Владимир Потанин предложил создать аналог ИЦК в этой области.

Переход на отечественную элементную базу крайне важен, потому что без нее переход на наше ПО не даст нам суверенитета», — добавил президент «Норникеля».

Михаил Мишустин поддержал эту идею и пообещал проработать этот вопрос. Также он подчеркнул, что достижение технологического и цифрового суверенитета невозможно без партнерских отношений власти и бизнеса.

Очень важно определить векторы государственной поддержки на самых важных направлениях. Невозможно делать такие продукты как без государственной поддержки, так и без частной. И это взаимодействие нужно тонко просчитать», — сказал он.

Читайте также:

«Металлический прогноз»: экоповестка повысит спрос на красноярские металлы

Существующий на сегодня профицит никеля в долгосрочной перспективе будет компенсирован возросшими требованиями к ESG-составляющей его производства.

«Крестовый поход» в охране труда провалился — пора менять вектор

В борьбе за повышение безопасности труда российская промышленность зачастую идет по карательному пути, который, как показывает практика, далеко не всегда себя оправдывает.

«Устойчивый вектор»: инвестпрограмма «Норникеля» приросла более чем на 50%

Несмотря на новые вызовы прошлого года, компания сохранила устойчивость и даже увеличила объем инвестиций по основным проектам.