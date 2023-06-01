«Металлический прогноз»: экоповестка повысит спрос на красноярские металлы

Существующий на сегодня профицит никеля в долгосрочной перспективе будет компенсирован возросшими требованиями к ESG-составляющей его производства.

Мировой спрос на никель в 2023 будет находиться на уровне 3,22 млн тонн при объеме производства 3,45 млн тонн. Такие прогнозы дают аналитики «Норникеля» в последнем анализе рынка металлов, который регулярно выпускает компания.

Профицит никеля на рынке наблюдается довольно давно. Правда, основная его часть — это низкосортный металл из Индонезии, которая продолжает наращивать объемы производства.

Индонезия создает избыток предложения и теряет свои потенциальные доходы, продавая никелевые ресурсы страны со значительными дисконтами. Несмотря на то, что это выгодно для потребителей, особенно для производителей аккумуляторных батарей, использование такого никеля в аккумуляторной промышленности является неэкологичным, так как он обладает чрезвычайно высоким углеродным следом и его производство связано с другими серьезными последствия для окружающей среды, что противоречит самой концепции электромобилей как экологически чистого вида транспорта», — отмечают аналитики.

Однако перепроизводство наблюдается и в сегменте высокосортного никеля. По прогнозам металлургов, в 2023 оно составит порядка 40 тыс. тонн. Подобная ситуация уже привела к тому, что с начала года никель в целом потерял в цене примерно 30% (LME).

По прогнозам «Норникеля», разрыв между спросом и предложением на никелевом рынке будет сокращаться под давлением все больших требований к ESG-составляющей при его производстве.

Мы считаем, что, хотя ESG-совместимый подход к закупкам никеля в первую очередь для аккумуляторной промышленности, где эта проблема стоит особенно остро, связан с некоторыми трудностями для потребителей в краткосрочной перспективе, на долгой дистанции он окажется более выгодным как с позиции экологической устойчивости, так и с финансовой точки зрения, поскольку позволит достичь более широкого доступа на мировые рынки», — уверены металлурги.

В сегменте же металлов платиновой группы, которые также используются в автопроме, о профиците речи не идет. Палладия и вовсе не хватает — его дефицит оценивается в 0,2 млн унций.

Автомобильный рынок, на долю которого приходится более 80% потребления палладия, медленно восстанавливается после эпидемии коронавируса и перебоев в цепочке поставок в 2020.. 2021. В этом году его ждет незначительное восстановление. Исходя из этого мы ожидаем, что спрос на палладий вырастет на 1% в текущем году. Значимых изменений спроса на этот металл в прочих секторах промышленного потребления в этом году не ожидается», — говорят аналитики «Норникеля».

Что же касается платины, то здесь эксперты отмечают тренд на сбалансированность — спрос растет быстрее, чем предложение. Подстегивает это движение все то же постепенное восстановление автопрома и замещение палладия платиной при производстве автокатализаторов.

В этом году ожидается стагнация спроса на платину со стороны ювелирной отрасли, в то время как промышленный спрос на этот металл, как ожидается, вырастет на 2% благодаря расширению мощностей в химической и стекольной промышленности Китая», — отмечают в «Норникеле».

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