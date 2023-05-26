«Устойчивый вектор»: инвестпрограмма «Норникеля» приросла более чем на 50%

Несмотря на новые вызовы прошлого года, компания сохранила устойчивость и даже увеличила объем инвестиций по основным проектам.

Приземлиться на районе

Прошлый год поставил перед промышленниками много вызовов, с которыми раньше им сталкиваться не приходилось. В основном они были связаны с изменением структуры сбыта их продукции, поиском новых поставщиков техники и оборудования для действующих и новых проектов) и, соответственно, пересмотром логистики.

Одна из ключевых проблем — потеря порядка 50% традиционных поставщиков запчастей и оборудования. Это привело к тому, что по ряду проектов мы были вынуждены пойти на их пересчет с учетом поиска новых партнеров», — рассказал Владимир Жуков, вице-президент «Норникеля» по работе с инвесторами и устойчивому развитию, во время презентации годового отчета об устойчивом развитии в 2022, опубликованном на днях.

По словам топ-менеджера, подобные условия сильно сказались на финансовых результатах группы. Так, ее EBITDA сократилась на 20%, а свободный денежный поток уменьшился почти в 10 раз. При этом, металлургам удалось не только сохранить тренд на развитие, но и ощутимо усилить его — объем капвложений по итогам 2022 составил $4,3 млрд, что на 53,6% больше, чем было годом ранее. При этом $3,9 млрд (+30% к 2021) из этих денег пошло именно на реализацию целей устойчивого развития.

В прошлом году многие эксперты смотрели на лидеров ESG-повестки [именно она определяет суть устойчивого развития], которым является и „Норникель“, с некоторым опасением: а вдруг откажутся от этого направления? Было ощущение, что работа по устойчивому развитию ориентирована в основном на экспорт. Но этот год показал, что ESG „на районе“ стал таким же важным, как ESG „на экспорт“. Такой поворот в сторону заинтересованных лиц, которые работают в компании и живут рядом с компанией, внушает большую надежду на будущее», — отметила руководитель экспертно-аналитической платформы ИНФРАГРИН Светлана Бик.

Чистый ход

Классическая ESG-модель состоит из трех направлений: экологического (E), социального (S) и управленческого (G). И первое из них, в контексте российской промышленности, вызывало наибольшие напряжения в прошлом году, ведь из-за санкций поставки оборудования для экологической модернизации предприятий могли просто не состоятся. Да, крупнейшие компании страны еще осенью заявляли, что не собираются сворачивать (или резать) свои экопрограммы, но при этом признавали, что возможны смещения по срокам.

Так произошло, например, с модернизацией Медного завода «Норникеля», которая является частью флагманского проекта компании «Серная программа», который сейчас реализуется в Заполярном дивизионе. В части же обновления Надеждинского металлургического комбината работы уже практически завершены и оборудование сейчас проходит пусконаладку. Запуск надеждинской очереди программы (по планам, это должно произойти осенью этого года), приведет к снижению выбросов диоксида серы в воздух Норильского промрайона на 45% к уровню 2015. Когда же заработает весь проект — на все 90%.

Помимо этого компания продолжает активно участвовать в так называемой генеральной уборке города — программе «Чистый Норильск». Для примера, за 2022 в Норильском промрайоне было собрано и утилизировано порядка 71 тыс. тонн металлолома и 814 тыс. тонн мусора.

Сложно переоценить степень участия „Норникеля“ в жизни Норильска. Это и „Серная программа“, и „Чистый Норильск“, и реализация комплексного плана реновации города, большую часть денег на которую выделила именно компания. Гости Норильска уже отмечают, что город преображается. А когда все эти проекты будут реализованы, я уверен, он станет совершенно другим — современным и чистым», — говорит мэр Норильска Дмитрий Карасев.

Человек — не вопрос

Поскольку ESG-повестка многими воспринималась (и воспринимается) как дань европейским потребителям продукции российской промышленности, а в 2022 многие эти рынки закрылись для представителей этой отрасли, то примерно к середине года пошли разговоры о том, что компании, заботясь о выживании в новых условиях, станут отказываться от следования этим принципам. В том числе и в части социальных программ. На деле же вышло иначе: ответственные компании не только не сократили свои вложения в людей, но и увеличили из, несмотря на не самую радужную конъюнктуру рынка.

К примеру, один из основных металлов «Норникеля» — палладий — подешевел с $2 399 за унцию в 2021 до $2 110 в 2022, а в первом квартале этого года и вовсе — до $1 571. Меж тем, объем социальных вложений компании, только по основным программам и льготам вырос на 15% и составил 13,6 млрд рублей. В целом же они увеличились на 3,4% — до 48,5 млрд рублей. Плюс к этому, в среднем по группе зарплаты в 2022 выросли на 26%.

Приверженность «Норникеля» целям устойчивого развития подтверждают и планы на этот год. К примеру, общий объем капвложений компания планирует увеличить до $4,7 млрд.

Мы продолжаем реализовывать стратегию устойчивого развития. Ключевые производственные, социальные и экологические проекты компании сохранены, их реализация продолжается», — отмечает президент «Норникеля» Владимир Потанин.

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