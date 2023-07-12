На Таймыре стартовало масштабное исследование Норило-Пясинской водной системы

Это первый этап изучения состояния рыбы и среды ее обитания на севере Красноярского края. В целом же оно рассчитано на почти 30 лет.

В Красноярском крае началось исследование Норило-Пясинской водной системы. Их проводит Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) при поддержке Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входи в группу «Норникель»).

Полевой этап исследований продлится до конца сентября 2023. За это время ученые исследуют озеро Пясино, реки Пясину, Амбарная, Норильская, Далдыкан, Агапа, Дудыпта и другие. Цель: выяснить состояние водных биоресурсов и среды их обитания. Как рассказал руководитель экспедиции Вячеслав Бизиков, протяженность изучаемых территорий с юга на север составит порядка 1 тыс. км, а с запада на восток — 500 км.

Результаты исследований будут использованы при разработке рекомендаций по восполнению биоресурсов в означенных водоемах.

Это пионерский проект. Опыта таких исследований нет ни у одной страны мира. Методики исследований, мониторинга и научных рекомендаций по мелиорации и восстановлению рыбохозяйственной продуктивности в Арктической зоне беспрецедентны. То, что мы наработаем в Пясинском бассейне, затем будет применяться во всей русской Арктике», — заявил Бизиков.

Исследования этого года — лишь первый этап многолетнего изучения состояния водных биоресурсов и среды их обитания. В общей сложности они рассчитаны до 2051.

Научная составляющая играет первостепенную роль в рыболовстве, сохранении экосистем и поддержании биоразнообразия. Результаты, полученные в ходе исследований, станут основной дальнейшей многолетней работы по восстановлению водной экосистемы и запасов ценных сиговых рыб в этом регионе», — отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Соглашение между Росрыболовством и НТЭК о совместной работе по восстановлению водных биоресурсов в Норильском промышленном районе было подписано в 2022. В ряду прочего оно предусматривает пополнение популяции ценных пород рыб в реках и озерах Красноярского края. Реализуя эту часть соглашения, компания только в этом году выпустила в Енисей 3 млн мальков осетра. Всего же в планах до 2050 — порядка 540 млн мальков различных рыб.

Комиссия Енисейского территориального управления Росрыболовства ведет контроль выпуска, молодь осетровых более 1 грамма, что соответствует всем методикам нормативно-правовой базе. Замечания и нарушения законодательства в ходе выпуска нулевые», — отметил руководитель регионального подразделения ведомства Виталий Молоков.

Также «Норникель» совместно с Сибирским отделением Российской академии наук провел три Большие Норильские экспедиции, в рамках которых была обследована большая часть Норило-Пясинской водной системы.

Экспедиции ВНИРО и СО РАН — лишь часть наших усилий по поддержке биоразнообразия в регионах присутствия. „Норникель“ многие годы финансирует крупнейшие научные институты в исследованиях биоразнообразия, разводит и выпускает в водоемы по всей России мальков сига, осетра, нельмы и других рыб. Также компания поддерживает процессы изучения и охраны таких краснокнижных животных, как полярный медведь, кречет, толсторог и многих других», — рассказал вице-президент «Норникеля» по энергетике Евгений Федоров.

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