Красноярской Арктике добавят рыбного многообразия

В Красноярском крае стартовал большой совместный проект бизнеса и власти.

В районе с. Атаманово Сухобузимского района в Енисей выпустили 440 тыс. мальков осетра. Проект по зарыблению реализуется Норильско-Таймырской энергетической компанией (НТЭК, входит в группу «Норникель») при участии Росрыболовства. Всего в рамках соглашения между сторонами планируется выпустить в Енисей и северные водоемы Красноярского края порядка 540 млн мальков различных видов рыб.

Как говорит Евгений Федоров, вице-президент «Норникеля», изначально старт проекта планировался на 2033.

Но мы решили не ждать 10 лет. Уже с этого года НТЭК будет ежегодно закупать по 3 млн мальков на предприятиях Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Параллельно мы рассматриваем возможности строительства новых рыбоводных заводов — осетрового и сигового. В целом мы планируем восстановить также популяцию таких ценных пород рыб как муксун, чир, сиг и нельма», — рассказал Федоров.

Помимо этого, НТЭК и Росрыболовство планируют большую исследовательскую работу по изучению северных рыб, условий их проживания и влияния человека на биоразнообразие таймырских рек и озер. Как отметил Илья Березнюк, управляющий партнер Agro and food communications, это очень важно для понимания происходящих процессов.

Последние годы на научную базу у нас уходило не так много сил и средств. Меж тем этот регион [Таймыр] на самом деле плохо изучен с точки зрения и аквакультуры, и популяции редких пород рыб. Само соглашение я считаю достаточно знаковым событием для российской рыбной отрасли. Проект говорит об ответственности компании, которая готова способствовать восстановлению гидробионтов. Мы будем наблюдать инфраструктурные вложения, капитальные вложения, которые прослужат в течение будущих десятилетий. И это пойдет на пользу не только Сибири, но и в целом российскому рыболовному сообществу», — подчеркнул Березнюк.

План научных исследований уже согласован. По информации Росрыболовства, по их итогам будут даны дополнительные рекомендации по объемам выпуска мальков и местам строительства рыбовоспроизводственных заводов.

Уверен, что „Норникель“ все свои обязательства в рамках экологического мониторинга и восстановления рыбных запасов выполнит. Вместе мы реализуем те планы, которые поставили, заключая это соглашение: рыбные запасы и водная экосистема будут полностью восстановлены», — говорит руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Добавим, что это не первый проект по зарыблению рек, который реализуется «Норникелем». Только с 2016 компания выпустила в Енисей около 2 млн мальков ценных пород рыб. При этом зарыбление в перспективе положительно влияет не только на состояние водных экосистем и восполнение запасов ценных видов рыбы, но и на обогащение рациона человека полезными жирами. По словам члена-корреспондента РАН, гидробиолога Михаила Гладышева, северная рыба особенно богата жизненно необходимыми питательными веществами:

С 50-х годов прошлого века наш рацион резко поменялся. В нем стало больше мяса, что вызвало дисбаланс Омега-3 и Омега-6 кислот, который крайне важен для нормальной работы кровеносной системы, сердечно-сосудистой деятельности и множества других процессов, происходящих в организме человека. Основной источник недостающих Омега-3 кислот — как раз рыба, особенно северная».

Однако, как отмечает ученый, основная сложность наполнения рациона достаточным количеством северной рыбы кроется в том, что сама по себе она крайне дефицитна. По мнению Гладышева, единственный способ решить эту проблему и насытить рынок такой рыбой — это внедрять ее в аквакультуру. Иными словами: выращивать мальков на фермах и выпускать их в северные водоемы, где они будут естественным образом вырастать до состояния, когда их можно будет ловить.