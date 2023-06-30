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В Красноярском крае начнут разводить самую ценную рыбу в мире

В Красноярском крае начнут разводить самую ценную рыбу в мире
Автор фото: tirachard. Иллюстрация: freepik.com

Речь идет об арктическом гольце, в мясе которого содержится наибольшее количество кислот Омега-3.

#НОВОСТИ

На севере Красноярского края планируют запустить предприятие по выращиванию арктического (путоранского) гольца. Об этом сообщили в телеграм-канале компании «Норникель», которая поддерживает проект.

Арктического гольца, который является «чемпионом мира» по содержанию ненасыщенных жирных кислот Омега-3, ученые обнаружили в оз. Собачьем (Таймыр) еще в 2018. Однако промышленный вылов его запрещен, поскольку размножается он крайне медленно.

Рыба, которую мы видим в озере, росла в нем 200.. 300 лет. И, если сейчас забросить сеть и все это выловить, на следующий год рыбы здесь уже не будет», — рассказывает Михаил Гладышев, член-корреспондент РАН, гидробиолог, руководящий проектом.

Суть идеи в том, чтобы взять образцы икры и молок путоранского гольца и внедрить эту рыбу в аквакультуру — т.е начать выращивать в искусственных условиях, чтобы получить в товарном объеме.

Наша задача — создать товарное стадо для товарного выращивания этой рыбы, которые могли бы потом спокойно продаваться в магазинах, и наши люди могли бы вот этот ценнейший редчайший арктический вид», — говорит Гладышев.

Это не первый биопроект, который поддерживает «Норникель». Уже второй год совместно с Сибирским отделением Российской академии наук продолжается Большая научная экспедиция, которая изучает широкий спектр биоресурсов, в том числе гидробионты. Также в середине июня этого года компания начала реализацию соглашения с Росрыболовством, согласно которому до 2050 планируется запустить в Енисей и северные водоемы Красноярского края порядка 540 млн мальков различных рыб.

Для справки:

 
Ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 являются компонентом клеточных мембран внутренних органов человека. Они необходимы для полноценного роста и развития, а также для функционирования нервной, иммунной и сердечно-сосудистой систем, синтеза тканевых гормонов, простагландинов, метаболизма эссенциальных веществ.
 

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Автор: Петр Савельев
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