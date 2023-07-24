Премьер-министр РФ Мишустин посетит Красноярский край

Председатель Правительства прибудет в города Сибирского и Дальневосточного федеральных округов с рабочими поездками. Визиты запланированы на 24-27 июля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приедет в Красноярский край. Он посетит Норильск: чиновник планирует побывать в физкультурно-оздоровительном комплексе «Айка», а также на Надеждинском металлургическом заводе имени Б. И. Колесникова, где сейчас подходит к концу реализация первого этапа «Серной программы» — крупнейшего мероприятия программы «Чистый воздух», которая входит в нацпроект «Экология».

Визит состоится 27 июля. До этого Мишустин посетит Улан-Удэ и Горно-Алтайск. Как сообщают в пресс-службе федерального правительства, в первом из них он побувает на локомотивовагоноремонтном и авиационном заводах, а в столице Республики Алтай проведет совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства.

Кроме того, в рамках рабочей поездки премьер-министр встретится с главами регионов Сибири. До визитов в города Сибирского федерального округа Михаил Мишустин посетит Дальний Восток.

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