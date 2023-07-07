Пять комплексов по обращению с ТКО построят за 10 млрд в Красноярском крае

Общую мощность этих объектов оценивают в 441 тыс. в год. Комплексы станут частью программы по двукратному снижению захоронения отходов на полигонах и 100% обработке ТКО.

Пять комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами появятся в Красноярском крае. Это будут объекты первой очереди: КПО Назарово на 35 тыс. тонн, КПО Норильск на 80 тыс. тонн, КПО Мотыгино на 6 тыс. тонн, КПО Ермаковское на 20 тыс. тонн. Вместе с ними планируют строительство еще одного объекта для нужд Красноярска и прилегающих территорий — его ежегодную мощность определяют в 300 тыс. тонн. Общую мощность всех этих комплексов оценивают в 441 тыс.

По данным Российского экологического оператора, сумма капитальных затрат на их создание — 10,145 млрд рублей. До 95% может оплатить РЭО при условии, что строительство комплексов реализуется в рамках концессии. По четырем комплексам уже обсуждаются частные инициативы.

Проекты, реализуемые в рамках концессионных соглашений, РЭО может профинансировать в размере до 95% от объема инвестиций, подтвержденных заключением государственной экспертизы, за счет средств, полученных от выпуска собственных облигаций. Этот механизм мы сейчас активно применяем в целях реализации региональных проектов по созданию объектов ТКО», — отмечает Сергей Королев, заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО.

Еще 11 объектов обращения с ТКО планируют отстроить в 2025..2027. На их создание понадобится не менее 4 млрд рублей.

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