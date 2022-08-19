Древесные отходы в Канске начнут перерабатывать в сырье для бумаги и мебели

Предприятие планируют запустить уже в сентябре этого года.

Компания «Илим» готовится запустить в Канске производство технологической щепы из древесных отходов. Об этом рассказали в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края.

Остатки неликвидной древесины будут перерабатывать в щепу, которая используется для изготовления бумаги, мебели и в строительстве. Предприятие планирует выпускать до 100 тысяч кубометров в год переработанной продукции. На новом производстве трудоустроят 22 человека», — говорят в ведомстве.

Сейчас на производственной площадке проходят технологические испытания оборудование. Старт предприятия запланирован на сентябрь.

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