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Древесные отходы в Канске начнут перерабатывать в сырье для бумаги и мебели

Древесные отходы в Канске начнут перерабатывать в сырье для бумаги и мебели
Иллюстрация: krskstate.ru

Предприятие планируют запустить уже в сентябре этого года.

#НОВОСТИ
Компания «Илим» готовится запустить в Канске производство технологической щепы из древесных отходов. Об этом рассказали в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края.
Остатки неликвидной древесины будут перерабатывать в щепу, которая используется для изготовления бумаги, мебели и в строительстве. Предприятие планирует выпускать до 100 тысяч кубометров в год переработанной продукции. На новом производстве трудоустроят 22 человека», — говорят в ведомстве.
Сейчас на производственной площадке проходят технологические испытания оборудование. Старт предприятия запланирован на сентябрь.
 
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Предприятие появиться на востоке региона — в Канске — и будет первым подобным производством в Сибири. Пока его запуску мешает пандемия и вызванные ей ограничения.

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Автор: Петр Савельев
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