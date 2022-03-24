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Экс-мэр Канска Надежда Качан отделалась условным сроком

Экс-мэр Канска Надежда Качан отделалась условным сроком
Иллюстрация: скриншот с видео

Бывшего градоначальника осудили за халатность, из-за которой погибли люди и сгорели десятки домов во время пожара в 2017 году.

#НОВОСТИ
Бывшая глава Канска Надежда Качан получила три года условно, сообщили в Красноярском краевом суде.
 
В мае 2017 года в Канске случился пожар, в котором сгорело 78 домов, более 300 человек осталось без крова, трое погибло. Причиной стало возгорание древесных отходов местных лесопилок, которые складировались с нарушением норм безопасности.
В суде доказано, что Надежда Качан, будучи достоверно осведомленной относительно расположения в промрайоне поселка Строителей больших свалок с отходами от лесопилок, не приняла никаких мер для контроля за ними, проигнорировала решения суда и предписания о ликвидации скопления горбыля и опилок», — рассказали в суде.
Свою вину Качан не признала. Однако это не помешало суду приговорить ее к трем годам условно с аналогичным испытательным сроком.
От части исков потерпевшие отказались в судебном заседании, остальные иски оставлены без рассмотрения, с правом истцов на обращение в порядке гражданского судопроизводства», — добавили в суде.
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Уголовное дело в этой части закрыли в виду истечения срока давности. По второй же части, связанной с гибелью людей, судебное производство продолжается.

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Автор: Петр Савельев
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