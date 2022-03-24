Экс-мэр Канска Надежда Качан отделалась условным сроком

Бывшего градоначальника осудили за халатность, из-за которой погибли люди и сгорели десятки домов во время пожара в 2017 году.

Бывшая глава Канска Надежда Качан получила три года условно, сообщили в Красноярском краевом суде.

В мае 2017 года в Канске случился пожар, в котором сгорело 78 домов, более 300 человек осталось без крова, трое погибло. Причиной стало возгорание древесных отходов местных лесопилок, которые складировались с нарушением норм безопасности.

В суде доказано, что Надежда Качан, будучи достоверно осведомленной относительно расположения в промрайоне поселка Строителей больших свалок с отходами от лесопилок, не приняла никаких мер для контроля за ними, проигнорировала решения суда и предписания о ликвидации скопления горбыля и опилок», — рассказали в суде.

Свою вину Качан не признала. Однако это не помешало суду приговорить ее к трем годам условно с аналогичным испытательным сроком.

От части исков потерпевшие отказались в судебном заседании, остальные иски оставлены без рассмотрения, с правом истцов на обращение в порядке гражданского судопроизводства», — добавили в суде.

Читайте также:

Экс-главу Канска Надежду Качан не будут судить за нанесение ущерба по халатности Уголовное дело в этой части закрыли в виду истечения срока давности. По второй же части, связанной с гибелью людей, судебное производство продолжается.

В Красноярском крае построят завод по переработке неликвидной древесины

Появится он в Большемуртинском районе. Это проект Ассоциации лесопромышленников Центрального региона Красноярского края. Реализовать его планируют за 2-3 года.

В Красноярском крае ликвидируют 25 опасных объектов за счет нацпроекта «Экология»

Наш регион будет включен в федеральный проект «Генеральная уборка» нацпроекта «Экология».