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В Канске открылся мусоросортировочный комплекс ГК «Кашалот»

В Канске открылся мусоросортировочный комплекс ГК «Кашалот»
Иллюстрация: ГК "Кашалот"

Мусоросортировочный комплекс (МСК) в Канско-Абанской технологической зоне запустился в эксплуатацию 10 марта. Здесь будут сортировать полимеры, картон, стекло и металл.

#НОВОСТИ

За открытием комплекса наблюдали председатель комитета по природным ресурсам и экологии Заксобрания Красноярского края Виталий Дроздов, заместитель министра экологии и рационального природопользования Анна Муравьева, депутат ЗС от Канской региональной группы Николай Креминский, представители администрации Канска и общественных организаций.

Как пояснила Анна Муравьева, это уже шестой МСК на территории края.

Сюда будут свозиться отходы со всей Канско-Абанской зоны, что в дальнейшем позволит прийти к замкнутому циклу по обращению с ТКО. Комплекс построен за счёт частных инвестиций - такое партнёрство способствует не только развитию отрасли, но и позитивно сказывается на социально-экономическом положении региона», – отметила она.

В Канске открылся мусоросортировочный комплекс ГК «Кашалот» 1

Лицензию на обработку, размещение, сбор и транспортирование отходов IV класса опасности компания «МСК-Восток» (входит в ГК «Кашалот») получила в начале февраля. За короткий срок были завершены все пуско-наладочные работы. После согласования тарифа от министерства тарифной политики Красноярского края МСК переведут в промышленную эксплуатацию.

ГК «Кашалот» работает на рынке по обращению с отходами уже 15 лет. Это второй сортировочный комплекс, который мы запустили - первый работает на территории Лесосибирской технологической зоны. В планах через два месяца вывести комплекс на проектную мощность, это 35 тыс. т. отходов в год, что составляет более 60% общего объема ТКО в Канско-Абанской технологической зоне и соответствует плановым показателям национального проекта «Экология» по обработке отходов», - подчеркнул Председатель Совета директоров ГК «Кашалот» Илья Ильин.

Комплекс должен выбирать не менее 10% вторичных материалов, это полимеры, картон, стекло, цветной и черный металл. Отсортированное вторсырье отправится в Красноярск на глубокую переработку.

В Канске открылся мусоросортировочный комплекс ГК «Кашалот» 2

Справка

 
ГК «Кашалот» работает на рынке управления отходами 15 лет. В Красноярском крае она реализует полный цикл обращения с ТКО в Лесосибирской, Канско-Абанской и Рыбинской технологических зонах. ГК «Кашалот» эксплуатирует 2 мусоросортировочных комплекса и 4 полигона. Суммарный объем ТКО: 140 тыс. тонн/год.
 

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Автор: Петр Савельев
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