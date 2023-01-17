«Мусорные войны»: операторы ТКО судятся с Минэкологии Красноярского края

Две компании подали сразу несколько исков к ведомству, оспаривая его решения по выбору регоператора различных технологических зон.

В Арбитражный суд Красноярского края поступило три иска к региональному Министерству экологии и рационального природопользования, сообщила пресс-служба суда.

Первые два из них подала «Красноярская рециклинговая компания». Она требует признать незаконными действия министерства при выборе регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для Красноярской правобережной технологической зоны, а его (выбора) результаты — незаконными.

Причина недовольства КРК в том, что оно не было допущено к участию во втором этапе отбора. Компания пожаловалась в ФАС, которая обязало министерство назначить новые даты проведения первого и второго этапов конкурса.

Конкурсная же комиссия, как утверждает истец, вместо этого прекратила проведение первоначального конкурсного отбора и объявила новый отбор с новыми требованиями к кандидатам. Среди них отсутствует требование к территориальному размещению объектов по обработке ТКО. Принятие такого решения истец считает незаконным и нарушающим его права», — рассказали в Арбитраже.

Еще одно заявление поступило от компании «Росттех» и касается действий Минэкологии при определении регоператора для Рыбинской технологической зоны Красноярского края — победителем в этих торгах стала «Рециклинговая компания», которую, как считает истец, незаконно допустили до участия.

Конкурсная документация победителя, по мнению истца, не соответствует установленным требованиям. Поэтому он (истец) требует признать заключенное с победителем конкурса соглашение недействительным, полагая также, что „Рециклинговая компания“ не владеет объектом обработки ТКО и не осуществляет их обработку», — говорят в суде.

Вопрос о принятии этих исковых заявлений к производству должен решиться в течение пяти дней с момента их поступления в суд.

Читайте также:

В Красноярске начнут перерабатывать старые шины

Предприятие может появиться в городе уже в следующем году.

Современный мусоросортировочный комплекс построят на левобережье Красноярска

Предприятие сможет перерабатывать до 300 тыс. тонн мусора в год.

Минэкологии отключит котельную красноярского ЭВРЗ через суд

Минэкологии требует запретить использовать заводскую котельную до наступления отопительного сезона.