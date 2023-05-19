Новый мусоросортировочный комплекс за 1,5 млрд рублей построят под Красноярском
В пригороде Красноярска построят комплекс по сортировке мусора за 1,5 млрд рублей.
Техзадание на разработку проектной документации согласовано правительством края.
Мусоросортировочный комплекс появится в левобережной технологической зоне Красноярска.
Над проектом будет работать компания «Инжиниринг» на основе концессионного соглашения, подписанного в октябре 2022.
Срок концессии — 20 лет.
Объем инвестиций — 1,5 млрд рублей.
Плановая мощность комплекса — 300 тыс. т в год.
На данный момент начинаются работы по проектированию и инженерным изысканиям. До конца 2023 планируется получить положительное заключение Госэкспертизы и приступить к строительству.
Строительство планируется закончить за три года.
Новый мусоросортировочный комплекс в Красноярске позволит на этапе сортировки отбирать из ТКО полезные фракции, направлять их на рециклинг, снижая объем захораниваемых на полигоне отходов и отрицательное воздействие на окружающую среду.
В дальнейшем рядом с комплексом планируется построить экотехнопарк, на базе которого будут перерабатываться отобранные вторичные материальные ресурсы.
Читайте далее
-
«Мусорные войны»: операторы ТКО судятся с Минэкологии Красноярского края
Две компании подали сразу несколько исков к ведомству, оспаривая его решения по выбору регоператора различных технологических зон.17.01.2023Новости ДККрасноярск
-
«Любимая пекарня» взыскала с конкурента за использование бренда 0,5 млн рублей
Компания взыскала компенсацию с красноярского ООО «Пироежка» за незаконное использование зарегистрированного товарного знака.16.11.2022Новости ДККрасноярск
-
Красноярскому краю напророчили развитие
Правительству региона представили прогноз социально-экономического развития территории.12.10.2022Новости ДККрасноярск
-
Экономика Красноярского края получила почти 300 млрд рублей инвестиций
Это привело к росту объемов производства в ряде секторов.11.10.2022Новости ДККрасноярск
-
Современный мусоросортировочный комплекс построят на левобережье Красноярска
Предприятие сможет перерабатывать до 300 тыс. тонн мусора в год.10.10.2022Новости ДККрасноярск