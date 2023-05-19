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Новый мусоросортировочный комплекс за 1,5 млрд рублей построят под Красноярском

Новый мусоросортировочный комплекс за 1,5 млрд рублей построят под Красноярском
Иллюстрация: ДК

В пригороде Красноярска построят комплекс по сортировке мусора за 1,5 млрд рублей.

#НОВОСТИ

Техзадание на разработку проектной документации согласовано правительством края.

Мусоросортировочный комплекс появится в левобережной технологической зоне Красноярска.

Над проектом будет работать компания «Инжиниринг» на основе концессионного соглашения, подписанного в октябре 2022.

Срок концессии — 20 лет.

Объем инвестиций — 1,5 млрд рублей.

Плановая мощность комплекса — 300 тыс. т в год.

На данный момент начинаются работы по проектированию и инженерным изысканиям. До конца 2023 планируется получить положительное заключение Госэкспертизы и приступить к строительству.

Строительство планируется закончить за три года.

Новый мусоросортировочный комплекс в Красноярске позволит на этапе сортировки отбирать из ТКО полезные фракции, направлять их на рециклинг, снижая объем захораниваемых на полигоне отходов и отрицательное воздействие на окружающую среду.

В дальнейшем рядом с комплексом планируется построить экотехнопарк, на базе которого будут перерабатываться отобранные вторичные материальные ресурсы.

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Автор: Петр Савельев
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