Красноярскому краю напророчили развитие

Правительству региона представили прогноз социально-экономического развития территории.

В ближайшие три года промпроизводство в Красноярском крае будет прирастать в среднем на 2,1% в год. Об этом на заседании правительства региона заявила глава краевого Министерства экономики и регионального развития края Анна Гарнец, представляя прогноз социально-экономического развития территории на означенный срок.

По ее словам, основой развития промышленности в крае по-прежнему останется добывающий сектор и металлургия.

Помимо этого, за 2023-2025 ожидается увеличение производства в лесопромышленном секторе на 5,1%, а в сельском хозяйстве — на 5,7%.

Прирост инвестиций в отчетном периоде ожидается на уровне 11,8%.

Разработанный краевым Минэком вариант развития предполагает активную реализацию государственной политики по адаптации российской экономики к новым макроэкономическим условиям», — сказала Гарнец.

Также она рассказала, что за первое полугодие 2022 промышленное производство в Красноярском крае выросло на 6,3 %, а объем инвестиций в абсолютном выражении — на 34,5%, а сопоставимых ценах на 11,8%, составив по итогу 294,1 млрд рублей.

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Это привело к росту объемов производства в ряде секторов.

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Предприятие сможет перерабатывать до 300 тыс. тонн мусора в год.

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Соответствующие законы приняли на сессии Заксобрания региона.