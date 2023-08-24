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В Красноярском крае достроили Высокогорский мост

В Красноярском крае достроили Высокогорский мост
Иллюстрация: пресс-служба КрУДора

Изначально закончит его строительство планировалось к концу этого года.

#НОВОСТИ

В Красноярском крае завершилось строительство Высокогорского моста. Об этом сообщили в Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Установлено, что в настоящее время работы завершены в полном объеме, нарушений обязательных требований не выявлено», — рассказали в ведомстве.

Строить Высокогорский мост начали летом 2021. Тогда в проекте датой окончания работ значился декабрь 2023. Однако уже в мае этого года он был готов на 90%. В итоге мост достроили с опережением графика, и он уже получил заключение Ростехнадзора о соответствии требованиям проектной документации.

Высокогорский мост является самым северным автомобильным мостом в Красноярском крае. Его задача обеспечить круглогодичную транспортную связь с территориями Нижнего Приангарья, населенными пунктами Северо-Енисейского района, которая раньше осуществлялась летом с помощью паром, а зимой — по ледовой переправе. Строительство моста обошлось более чем в 7 млрд рублей.

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Автор: Петр Савельев
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