В Красноярске завершается ремонт моста на Брянской

Проезд по мосту на Брянской, 280а планируют открыть на следующей неделе. Сейчас там заканчивают работы по установке деформационных швов ​и заливке околошовного пространства.

После этого с переправы уберут ограждения, проезд будет открыт по всем четырем полосам. Сейчас автомобилисты могут ездить по двум полосам.

Остали​сь работы на пешеходной части моста. Пока ремонтируем левую полосу, правая, в сторону выезда из города, открыта для пешеходов. С​ейчас также занимаемся устройством водоотвода с моста и укреплением береговой линии. В контрактные сроки должны уложиться», — рассказал Олег Узбеков, первый заместитель директора МП «САТП».

Также сейчас закончили работу на 34 участках. Еще 32 дороги пока в процессе. Так, финишный слой асфальта на этой неделе дорожники уложили на ул. Одесская, 26 Бакинских Комиссаров, Годенко, Копылова, Партизанская, Красной Армии и Тотмина. Там остается нанести дорожную разметку и сделать тротуары. Большую Осталось нанести разметку и доделать тротуары. Сделаны основные работы по асфальтированию ул. Семафорной и Высотной.​ Первый слой асфальта уже появился на ул. Воронова, Сады, Королёва, Мечникова, Побежимова и Базарной.

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