Выручка «Полюса» за полгода увеличилась до 2,4 млрд долларов

Компания ощутимо прибавила и в производстве золота, и в его реализации.

По итогу первых шести месяцев 2023 выручка золотодобывающей компании «Полюс» увеличилась на 29% год к году и составила $2,386 млрд. А ее операционная прибыль выросла на 30% — до $1,348 млрд. Такие данные приведены в полугодовом отчете организации.

В компании увеличение выручки связывают с ростом на 24% объемов реализации золота (до 1,261 млн унций).

Этот рост был обусловлен увеличением объемов производства на Олимпиаде и Благодатном», — рассказали в «Полюсе».

В целом за полгода предприятия группы произвели 1,448 млн унций золота. Разницу объемов производства и реализации металла в компании объясняют накоплением его в концентрате, продажи которого «по динамике запаздывают от производства на несколько месяцев».

Также в «Полюсе» отмечают сокращение общих денежных затрат на унцию. По итогу первого полугодия 2023 они уменьшились на 8%, по отношению к аналогичному периоду 2022 — с $435 до $400.

Это в первую очередь обусловлено повышением содержания золота в переработке на Олимпиаде и Благодатном, а также возобновлением продаж золото-сурьмянистого флотоконцентрата», — говорят в компании.

По прогнозам золотодобытчиков, общие денежные затраты за весь 2023 останутся в диапазоне $475-525 на унцию, что несколько ниже, чем заявлялось ранее ($500-550 на унцию).

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