«Норникель» подвел финансовые итоги шести месяцев 2023

Компания переориентировала поставки на рынок Азии и снизила операционные издержки, что позволило ей удержать позиции.

Выручка группы «Норникель» по итогу первых шести месяцев 2023 составила $7,2 млрд, что на 20% меньше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные опубликованы в полугодовом финансовом отчете компании по стандартам МСФО.

Основной причиной снижения, по словам президента «Норникеля» Владимира Потанина, стали санкции, введеные против России, и падение биржевых цен на основные металлы компании. Так, за полгода никель в среднем подешевел на 12%, а медь на 11%.

В результате сокращения выручки показатель EBITDA компании снизился на 30% год к году и составил $3,4 млрд. При этом рентабельность EBITDA осталась на высоком уровне— 47% (один из самых высоких показателей в мировой металлургии).

Компенсировать падение (из-за сакнций) объемов продаж «Норникель» сумел, переориентровав поставки на азиатские рынки. В итоге продажи в Азии выросли вдвое и составили почти половину всей выручки от продажи металлов.

Также «Норникель» сократил на 12% операционные издержки. Этого удалось добиться сфокусировавшись на увеличении операционной эффективности, позволившей минимизировать инфляционное давление на издержки. А оптимизировав рассчеты с подрядчиками и график инвестпроектов, компания смогла сократить на 19% (до $1,5 млрд) объем капвложений.

На фоне публикации отчета акции «Норникеля» за вчерашний день потеряли в цене 2,6%. Однако стоит отметить, что никто из маститых аналитиков и брокеров не рекомендует держателям бумаг сбывать их. Дело в том, что компания считается одним из самых ценных активов российской цветной металлургии (несколько лет назад она и вовсе вошла в первую десятку BCG Value Creators — список «чемпионов» по приросту акционерной стоимости), и, несмотря на текущее снижение по ряду параметров, все еще способна генерировать доходность по акциям.

Позитивные цифры по свободному денежному потоку [„Норникеля“] могут обеспечить промежуточную дивдоходность в размере 4–5%. По нашим оценкам, за весь 2023 доходность может составить около 9–10% с учетом слабого рубля и постепенного высвобождения оборотного капитала», — считают аналитики «БКС Мир инвестиций».

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