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Северным металлургам Красноярского края повысят зарплату

Северным металлургам Красноярского края повысят зарплату
Иллюстрация: freepik.com

Компания «Норникель» объявила об очередной индексации доходов своих сотрудников.

#НОВОСТИ

В 2023 зарплата всех сотрудников «Норникеля» будет проиндексирована на 6,1%. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

„Норникель“ полностью сохраняет социальный пакет и выплачивает конкурентноспособную заработную плату и проводит ее регулярную индексацию, несмотря на рост затрат и новые вызовы в операционной и сбытовой деятельности», — говорит старший вице-президент компании Лариса Зелькова.

Также она отмечает, что на предприятиях группы сейчас запущены новые меры поддержки и сохранения финансового благополучия сотрудников и увеличен фонд, предназначенный для материальной помощи в сложных жизненных ситуациях.

Индексация заработных плат в подразделениях «Норникеля» проводится регулярно. Так, в прошлом году она составила 20% в Красноярском крае и 10% по другим территория, где работает компания. В целом же за последние пять лет зарплата на предприятиях группы выросла на 75%.

Помимо соцпакета сотрудники металлургического концерна в 2023 получили возможность стать, по сути, совладельцами компании. Для этого была разработана программа «Цифровой инвестор». В ее рамках работники компании могут приобрести цифровые финансовые активы, привязанные к стоимости акций компании и дающие те же права, что и эти ценные бумаги.

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Сотрудники предприятия получили цифровые «акции» компании.

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Автор: Петр Савельев
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