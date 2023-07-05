Северным металлургам Красноярского края повысят зарплату
Компания «Норникель» объявила об очередной индексации доходов своих сотрудников.
В 2023 зарплата всех сотрудников «Норникеля» будет проиндексирована на 6,1%. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
„Норникель“ полностью сохраняет социальный пакет и выплачивает конкурентноспособную заработную плату и проводит ее регулярную индексацию, несмотря на рост затрат и новые вызовы в операционной и сбытовой деятельности», — говорит старший вице-президент компании Лариса Зелькова.
Также она отмечает, что на предприятиях группы сейчас запущены новые меры поддержки и сохранения финансового благополучия сотрудников и увеличен фонд, предназначенный для материальной помощи в сложных жизненных ситуациях.
Индексация заработных плат в подразделениях «Норникеля» проводится регулярно. Так, в прошлом году она составила 20% в Красноярском крае и 10% по другим территория, где работает компания. В целом же за последние пять лет зарплата на предприятиях группы выросла на 75%.
Помимо соцпакета сотрудники металлургического концерна в 2023 получили возможность стать, по сути, совладельцами компании. Для этого была разработана программа «Цифровой инвестор». В ее рамках работники компании могут приобрести цифровые финансовые активы, привязанные к стоимости акций компании и дающие те же права, что и эти ценные бумаги.
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