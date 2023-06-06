«Цифровой инвестор» дошел до Медного завода в Норильске

Сотрудники предприятия получили цифровые «акции» компании.

Работники Медного завода «Норникеля» первыми в компании получили токены, выпущенные в рамках программы «Цифровой инвестор». Об этом рассказали в пресс-службе металлургического гиганта.

Программа «Цифровой инвестор» была объявлена в марте этого года. Ее суть в том, что сотрудники компании, проработавшие в ней не менее 10 лет, смогут войти в число акционеров компании, приобретя так называемые цифровые финансовые активы (ЦФА) — токены, эквивалентные акциям «Норникеля», привязанные к ним по стоимости и дающие владельцам те же права, что и обычные ценные бумаги. Эти ЦФА выпущены биржей «Атомайз».

Покупать токены работники смогут в рамках оговоренной суммы (чем больше стаж, тем выше сумма). Деньги предоставит компания. На эти цели из ее фондов выделено около 6 млрд рублей.

Всего программой планируется охватить более 70 тыс. сотрудников «Норникеля». Первыми их получат работающие в Заполярном филиале компании. На сегодня токены уже приобрели 1 032 человека.

С этой недели выпуски ЦФА будут проходить еженедельно, таким образом, все участники программы в течение года будут охвачены волнами эмиссий», — рассказала заместитель директора по персоналу и социальной политике Заполярного филиала «Норникеля» Анастасия Перфильева.

Помимо Норильского промышленного района первая волна «Цифрового инвестора» затронет Архангельск, Москву, Санкт-Петербург, Саратов и Сочи. А вторая докатится до Мурманской области, Забайкальского и Красноярского края.

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