«Норникель» не будет пересматривать годовые планы производства

Компания подвела итоги первого полугодия 2023, зафиксировав рост по платиноидам и снижение по никелю.

Группа «Норникель», предприятия которой работаю в Забайкальском и Красноярском краях, а также на Кольском полуострове, подтвердила планы на 2023 по производству основных металлов. Об этом заявил старший вице-президент корпорации Сергей Степанов.

Подводя итоги 2022, компании заявляла, что намерена произвести 204.. 214 тыс. тонн никеля, 417.. 441 тыс. тонн меди, 2 407.. 2 562 тыс. тр. унций палладия, 604.. 643 тыс. тр. унций платины и 225.. 245 тыс. тр. унций золота (Забайкальский дивизион).

Результаты «Норникеля» в первом полугодии 2023 подтверждают реальность этих прогнозов. Так, палладия за этот период было произведено 1 482 тыс. тр. унций, что на 5% превосходит показатели аналогичного периода прошлого года, а платины — 367 тыс. тр. Унций (+15% год к году). По меди компания повторила результат первых шести месяцев 2022, произведя 203 тыс. тонн этого металла. Исключение составил Забайкальский дивизион, который нарастил объемы на 4% — до 35 тыс. тонн.

Мы увеличили производство металлов платиновой группы за счет роста добычи на руднике „Медвежий ручей“, повышения эффективности доизвлечения драгоценных металлов из остатков хлорного выщелачивания в цехе электролиза никеля Кольского дивизиона, а также переработки ранее накопленного незавершенного производства», — рассказал Степанов.

А вот производство никеля в январе-июне 2023 сократилось год к году на 9% и составило 91 тыс. тонн. Вице-президент «Норникеля» объясняет это снижение сезонным фактором (межнавигационная пауза в Дудинском порту), а также плановыми ремонтами печей на Надеждинском металлургическом заводе и мельницы на Талнахской обогатительной фабрике.

Также важно отметить, что в первом полугодии мы проводили тестирование и начали постепенную замену выбывающего горного оборудования, ранее использовавшегося в компании, на оборудование новых поставщиков из дружественных стран. Успешная реализация программы замены оборудования является важным условием достижения наших операционных планов», — говорит Степанов.

По его словам, учитывая все означенные мероприятия, «Норникель» подтверждает прогноз производства металлов в рамках ранее заявленного диапазона.

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