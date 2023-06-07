«Интеррос» сохранил контроль в совете директоров «Норникеля»

Всего в совет вошло 13 человек, предложенных тремя основными акционерами.

Компании «Норникель» выбрали новый совет директоров. Соответствующее решение было принято на годовом Общем собрании акционеров.

В новый совет вошли 13 человек. Шестеро из них были выдвинуты «Интерросом» (владеет 37% акций «Норникеля»), пятеро «Русалом» (26,25%) и двое компанией Crispian (4,7%). В частности это:

Денис Александров, независимый директор;

Сергей Батехин, генеральный директор «Интерроса»;

Елена Безденежных, вице-президент «Русал»;

Андрей Бугров, председатель совета директоров «Норникеля»;

Сергей Волк, независимый директор;

Александра Захарова, директор направления «Русский алюминий Менеджмент»;

Марианна Захарова, первый вице-президент «Норникеля»;

Алексей Иванов, независимый директор;

Ирина Комарова, независимый директор;

Сергей Малышев, старший вице-президент «Норникеля»

Антон Сычев, независимый директор;

Евгений Шварц, независимый директор Евгений Шварц, член совета директоров «Русала»;

Егор Шейбак, экс-руководитель службы по финансовому контролю «Норникеля».

Также собрание акционеров «Норникеля» утвердило годовой отчет компании, решив не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2022.

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