«Интеррос» сохранил контроль в совете директоров «Норникеля»
Всего в совет вошло 13 человек, предложенных тремя основными акционерами.
Компании «Норникель» выбрали новый совет директоров. Соответствующее решение было принято на годовом Общем собрании акционеров.
В новый совет вошли 13 человек. Шестеро из них были выдвинуты «Интерросом» (владеет 37% акций «Норникеля»), пятеро «Русалом» (26,25%) и двое компанией Crispian (4,7%). В частности это:
- Денис Александров, независимый директор;
- Сергей Батехин, генеральный директор «Интерроса»;
- Елена Безденежных, вице-президент «Русал»;
- Андрей Бугров, председатель совета директоров «Норникеля»;
- Сергей Волк, независимый директор;
- Александра Захарова, директор направления «Русский алюминий Менеджмент»;
- Марианна Захарова, первый вице-президент «Норникеля»;
- Алексей Иванов, независимый директор;
- Ирина Комарова, независимый директор;
- Сергей Малышев, старший вице-президент «Норникеля»
- Антон Сычев, независимый директор;
- Евгений Шварц, независимый директор Евгений Шварц, член совета директоров «Русала»;
- Егор Шейбак, экс-руководитель службы по финансовому контролю «Норникеля».
Также собрание акционеров «Норникеля» утвердило годовой отчет компании, решив не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2022.
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