Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.06
81,32
87,03
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Интеррос» сохранил контроль в совете директоров «Норникеля»

«Интеррос» сохранил контроль в совете директоров «Норникеля»
Автор фото: dit26978. Иллюстрация: freepik.com

Всего в совет вошло 13 человек, предложенных тремя основными акционерами.

#НОВОСТИ

Компании «Норникель» выбрали новый совет директоров. Соответствующее решение было принято на годовом Общем собрании акционеров.

В новый совет вошли 13 человек. Шестеро из них были выдвинуты «Интерросом» (владеет 37% акций «Норникеля»), пятеро «Русалом» (26,25%) и двое компанией Crispian (4,7%). В частности это:

  • Денис Александров, независимый директор;
  • Сергей Батехин, генеральный директор «Интерроса»;
  • Елена Безденежных, вице-президент «Русал»;
  • Андрей Бугров, председатель совета директоров «Норникеля»;
  • Сергей Волк, независимый директор;
  • Александра Захарова, директор направления «Русский алюминий Менеджмент»;
  • Марианна Захарова, первый вице-президент «Норникеля»;
  • Алексей Иванов, независимый директор;
  • Ирина Комарова, независимый директор;
  • Сергей Малышев, старший вице-президент «Норникеля»
  • Антон Сычев, независимый директор;
  • Евгений Шварц, независимый директор Евгений Шварц, член совета директоров «Русала»;
  • Егор Шейбак, экс-руководитель службы по финансовому контролю «Норникеля».

Также собрание акционеров «Норникеля» утвердило годовой отчет компании, решив не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2022.

Читайте также:

«Металлический прогноз»: экоповестка повысит спрос на красноярские металлы

Существующий на сегодня профицит никеля в долгосрочной перспективе будет компенсирован возросшими требованиями к ESG-составляющей его производства.

«Устойчивый вектор»: инвестпрограмма «Норникеля» приросла более чем на 50%

Несмотря на новые вызовы прошлого года, компания сохранила устойчивость и даже увеличила объем инвестиций по основным проектам.

«Экономика горы»: красноярские металлурги взяли новый вектор развития

Внедрение принципов «Геометаллургии» на этапе добычи руды повысит эффективность всех основных процессов производства металлов.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Задержан гендиректор фонда капремонта многоквартирных домов краяЗадержан гендиректор фонда капремонта многоквартирных домов края
  • Региональный координационный центр создается в Красноярском краеРегиональный координационный центр создается в Красноярском крае
  • Красноярску добавят московских авиарейсовКрасноярску добавят московских авиарейсов
  • Дилерский центр электромобилей EVOLUTE открылся в КрасноярскеДилерский центр электромобилей EVOLUTE открылся в Красноярске
  • В Красноярске ищут подрядчика для благоустройства Шинного кладбищаВ Красноярске ищут подрядчика для благоустройства Шинного кладбища
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.