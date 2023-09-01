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Уровень воды в Енисее поднимут для нужд Речфлота

Уровень воды в Енисее поднимут для нужд Речфлота
Иллюстрация: smartik.ru

До 6 октября 2023 сброс воды планово составит до 3 тыс. кубометров в секунду.

#НОВОСТИ

Со 2 сентября 2023 начнут поднимать уровень воды в р. Енисей, чтобы суда могли вернуться из навигации к месту зимней стоянки.

Сегодня уровень воды в районе водомерного поста водозабора о. Отдыха не превышает 160 см при среднесуточном сбросе 2680 куб. м/сек.

Уровень воды поднимут до 175 см. До 6 октября 2023 на Красноярской ГЭС сброс воды будет составлять 2800…3000 куб. м/сек, — сообщает пресс-служба КрасКома.

В связи с тем, что уровень воды в Енисее этой осенью поднимется всего на 15 см, красноярские водозаборы продолжат работать в штатном режиме», — отметил Олег Гончеров, гендиректор КрасКома.

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Автор: Петр Савельев
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