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В Шушенском пройдет конкурс «Картофель года»

В Шушенском пройдет конкурс «Картофель года»
Иллюстрация: evrookna-mos.ru

В пос. Шушенское в сентябре 2023 пройдет конкурс «Картофель года» в рамках программы праздника «День картофеля».

#НОВОСТИ

В конкурсе приглашают принять участие жителей поселка, индивидуальных предпринимателей и глав крестьянско-фермерских хозяйств, которые занимаются выращиванием картофеля.

Желающим принять участие до 11 сентября 2023 нужно подать заявку в отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.

В конкурсе будут интересные номинации:

  • «Урожайность с куста»,
  • «Шушенский чемпион»,
  • «Кулинарные тайны»,
  • «Картофельная фантазия» и
  • «Лучшая и интересная частушка про картофель».

Подведут итоги члены конкурсной комиссии 16 сентября, тогда же пройдет и церемония награждения победителей номинаций.

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Автор: Петр Савельев
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