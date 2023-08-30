В Шушенском пройдет конкурс «Картофель года»
В пос. Шушенское в сентябре 2023 пройдет конкурс «Картофель года» в рамках программы праздника «День картофеля».
В конкурсе приглашают принять участие жителей поселка, индивидуальных предпринимателей и глав крестьянско-фермерских хозяйств, которые занимаются выращиванием картофеля.
Желающим принять участие до 11 сентября 2023 нужно подать заявку в отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.
В конкурсе будут интересные номинации:
- «Урожайность с куста»,
- «Шушенский чемпион»,
- «Кулинарные тайны»,
- «Картофельная фантазия» и
- «Лучшая и интересная частушка про картофель».
Подведут итоги члены конкурсной комиссии 16 сентября, тогда же пройдет и церемония награждения победителей номинаций.
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