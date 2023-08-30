Строительство моста через реку Кан близится к финалу

На востоке Красноярского края подходит к завершению строительство автомобильного обхода федеральной трассой Р-255 «Сибирь» города Канска.

Обходную дорогу и мост через р. Кан планируется запустить осенью 2023.

Двухполосный мост имеет протяженность пролетного строения 274 м, общую длину перехода 284 м.

Напомним, что строительство южного обхода г. Канск на 1045…1061 км автодороги «Сибирь» началось в сентябре 2014, когда компания «Сибмост» была признана победителем конкурса. На работы по контракту отводилось 6 лет, стоимость проекта 4,627 млрд рублей. Однако АО «Сибмост» работы вел со срывом графиков и договор с ним расторгли, а позже компания объявила себя банкротом.

В 2021 ФКУ Упрдор «Енисей» заключило новый контракт на достройку обхода с ОАО «Хотьковский автомост» на 2,4 млрд рублей до 15 октября 2023.

Как сообщают в Управлении дорог, открытие объекта произойдет по графику.

Ввод в эксплуатацию южного обхода и моста позволит вывести большую часть тяжелого транзитного транспорта из городской сети, сократит общее время движения, позволив увеличить максимальную скорость грузовиков с 60 до 90 км/ч.

Канск является одним из транспортных узлов на востоке «Енисейской Сибири», город расположен на пересечении федеральной трассы Р-255 «Сибирь» (участок, соединяющий Красноярск… Иркутск), региональной автодороги 04К-020 (Канск…Абан…Богучаны и далее на Кодинск и Усть‑Илимск) и трассы 04К-021 — Тасеевский тракт.

Читайте далее