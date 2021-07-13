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Обход Канска достроит компания из Подмосковья

Обход Канска достроит компания из Подмосковья
Иллюстрация: rosavtodor.gov.ru

Конкурс на завершение строительства обхода Канска второй раз выиграло ОАО «Хотьковский автомост». Компания готова выполнить контракт за 2,389 миллиарда рублей.

#НОВОСТИ

Как напоминает «Ъ», результаты предыдущего конкурса были отменены: тогда ФАС пришла к выводу, что организатор торгов нарушил закон о контрактной системе. Новый конкурс также прошел не гладко: один из потенциальных участников торгов подавал жалобу на нарушения, однако антимонопольная служба признала ее необоснованной.

«Хотьковский автомост» должен построить двухполосную автодорогу протяженностью 18 километров с 1 августа 2021 года до 15 октября 2023 года. Новая дорога выведет транзитный транспорт за пределы Канска, кроме того Росавтодор сообщил, что скорость движения на этом участке будет увеличена с 60 км/ч до 90 км/ч.

Изначально строительство вел «Сибмост», однако в мае 2020 года компанию признали банкротом.

По данным Росавтодора, в настоящее время выполнено устройство опор моста через реку Кан и 16 водопропускных труб, произведена сборка и надвижка трех пролетных строений, выполнены укрепительные работы входного и выходного русел, на 90 % устроено земляное полотно.

 

Автор: Петр Савельев
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