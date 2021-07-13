Обход Канска достроит компания из Подмосковья
Конкурс на завершение строительства обхода Канска второй раз выиграло ОАО «Хотьковский автомост». Компания готова выполнить контракт за 2,389 миллиарда рублей.
Как напоминает «Ъ», результаты предыдущего конкурса были отменены: тогда ФАС пришла к выводу, что организатор торгов нарушил закон о контрактной системе. Новый конкурс также прошел не гладко: один из потенциальных участников торгов подавал жалобу на нарушения, однако антимонопольная служба признала ее необоснованной.
«Хотьковский автомост» должен построить двухполосную автодорогу протяженностью 18 километров с 1 августа 2021 года до 15 октября 2023 года. Новая дорога выведет транзитный транспорт за пределы Канска, кроме того Росавтодор сообщил, что скорость движения на этом участке будет увеличена с 60 км/ч до 90 км/ч.
Изначально строительство вел «Сибмост», однако в мае 2020 года компанию признали банкротом.
По данным Росавтодора, в настоящее время выполнено устройство опор моста через реку Кан и 16 водопропускных труб, произведена сборка и надвижка трех пролетных строений, выполнены укрепительные работы входного и выходного русел, на 90 % устроено земляное полотно.