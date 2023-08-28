Экс-руководителя Ачинского и Большеулуйского лесничеств осудили за взятки
Ачинский городской суд вынес приговор Игорю Трикману, экс-руководителю Ачинского и Большеулуйского лесничеств. Его приговорили к 6,5 годам. Отбывать наказание предстоит в колонии строгого режима.
Прокуратура доказала, что мужчина получил 4 крупные взятки и совершил мошенничество. Сначала Игорь Трикман во всем сознался, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, потом изменил позицию в суде и все отрицал. Но затем во всем сознался вновь.
Летом 2014 по госконтракту велась санитарно-оздоровительная рубка деревьев в Ачинском районе. Для их выполнения лесничеству требовалось отвести лесосеки в натуре и провести таксацию. Эти услуги предоставлялись бесплатно за счет краевого бюджета. При этом Игорь Трикман обманул подрядчика и выставил счет на 1 млн рублей. Оплату за допуск к контракту он получил автомобилем.
Затем в 2016...2017 бывший руководитель лесничеств получил от предпринимателей четыре взятки на общую сумму 875 тысяч рублей. В обмен бизнесмены получали право на вырубку лесных насаждений.
Мужчину арестовали прямо в зале суда. После выхода на свободу мужчина будет лишен права занимать должности в сфере охраны, защиты и использования лесов.
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