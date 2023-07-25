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Бывшего гендиректора регионального фонда капремонта оставили под стражей

Бывшего гендиректора регионального фонда капремонта оставили под стражей
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Бывший генеральный директор Регионального фонда капитального ремонта Михаил Попелышев остался под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

#НОВОСТИ
Сторона защиты пыталась изменить меру пресечения, аргументируя тем, что Михаил Попелышев непричастен к преступлению, он не может оказывать давление на свидетелей и не намерен скрываться от следствия. Но все эти доводы не были приняты. Красноярский краевой суд отклонил жалобу стороны защиты об отмене меры пресечения.
 
Михаила Попелышева задержали сотрудники ФСБ в июне по подозрению в «получении взятки должностным лицом в особо крупном размере» (по ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его взяли при получении взятки в размере 6 млн рублей, которую он получил от предпринимателя. Деньги передавались за содействие в заключении контрактов и попустительство при принятии строительных работ.
 
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Сама взятка, которую передали сотрудникам Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, а также работникам Управления дорогой «Енисей», составила 70 тыс. рублей.

 
 
Автор: Петр Савельев
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