Бывшего гендиректора регионального фонда капремонта оставили под стражей

Бывший генеральный директор Регионального фонда капитального ремонта Михаил Попелышев остался под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сторона защиты пыталась изменить меру пресечения, аргументируя тем, что Михаил Попелышев непричастен к преступлению, он не может оказывать давление на свидетелей и не намерен скрываться от следствия. Но все эти доводы не были приняты. Красноярский краевой суд отклонил жалобу стороны защиты об отмене меры пресечения.

Михаила Попелышева задержали сотрудники ФСБ в июне по подозрению в «получении взятки должностным лицом в особо крупном размере» (по ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его взяли при получении взятки в размере 6 млн рублей, которую он получил от предпринимателя. Деньги передавались за содействие в заключении контрактов и попустительство при принятии строительных работ.

Читайте также:

Сама взятка, которую передали сотрудникам Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, а также работникам Управления дорогой «Енисей», составила 70 тыс. рублей.