В Красноярском крае в банках стало меньше фальшивых денег
Количество выявленных банками фальшивок в Красноярском крае сократилось в 3 раза. За первый квартал 2023 в кредитных учреждениях их обнаружили 9, а за тот же период 2022 — 26.
Количество выявленных поддельных банкнот сократилось существенно, практически в три раза, но бдительность надо сохранять. Рекомендую изучить признаки подлинности банкнот и проверять их в комплексе, особенно когда расчёты ведутся в небольших торговых точках и местах уличной торговли», — рекомендует Сергей Журавлев, управляющий Отделением Красноярск Банка России
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В банках Красноярского края выявляют все меньше подделок. Но они еще есть
Во 2-м квартале 2022 году в банках Красноярского края нашли 16 поддельных купюр, в то время как годом ранее за этот же период была выявлена 41 поддельная купюра.29.07.2022Новости ДККрасноярск
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Роман Тютюник, прокурор края, подвел итоги работы ведомства за 2021 год — выявлено 2,5 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства, возбуждено 30 уголовных дел, внесено 600 представлений.
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Банк России приглашает пройти зачет по финансовой грамотности
Денег участникам финзачета это не принесет, но, вероятно, поможет разобраться в финансовых инструментах и не попасться на уловки телефонных мошенников.