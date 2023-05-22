В Красноярском крае в банках стало меньше фальшивых денег

Количество выявленных банками фальшивок в Красноярском крае сократилось в 3 раза. За первый квартал 2023 в кредитных учреждениях их обнаружили 9, а за тот же период 2022 — 26.

Количество выявленных поддельных банкнот сократилось существенно, практически в три раза, но бдительность надо сохранять. Рекомендую изучить признаки подлинности банкнот и проверять их в комплексе, особенно когда расчёты ведутся в небольших торговых точках и местах уличной торговли», — рекомендует Сергей Журавлев, управляющий Отделением Красноярск Банка России

По информации пресс-службы красноярского отделения Банка России, в семи случаях подделывали купюры номиналом 5000 рублей. По одной подделке было номиналом 1000 и 2000 рублей. Фальшивых банкнот иностранных государств обнаружено не было. А в первом квартале 2022 в банках нашли две поддельные банкноты 100 долларов США. В 2023-м таких фальшивок не было.

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