Банк России приглашает пройти зачет по финансовой грамотности
Денег участникам финзачета это не принесет, но, вероятно, поможет разобраться в финансовых инструментах и не попасться на уловки телефонных мошенников.
С 30 ноября по 16 декабря 2021 года любой желающий сможет проверить, насколько хорошо он ориентируется в финансовых вопросах. В этом году в финзачете можно участвовать не только индивидуально, но и в команде друзей или коллег.
Участие в зачете позволяет выявить пробелы в знаниях и сразу получить подсказки, чтобы в итоге человек мог пользоваться всеми преимуществами цифровизации и в то же время мог уберечь себя и своих близких от атак кибермошенников, не становился легкой добычей нечестных продавцов и не попадал впросак при первых шагах на фондовом рынке», — отмечает руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
Вопросы зачета касаются также платежных карт, вкладов, кредитов, пенсий, страхования, налогов. Часть вопросов предназначена для предпринимателей и посвящена различным инструментам финансирования и государственным мерам поддержки.
Онлайн-зачет разделен на два уровня сложности: базовый предназначен для тех, кто только начинает разбираться в финансах, продвинутый — для тех, кто уже получил опыт использования разных финансовых продуктов и услуг. В каждом уровне по 30 вопросов, при правильном ответе на 20 и более из них участник получит именной сертификат и возможность поделиться своими результатами в соцсетях. Помимо этого, каждый участник получит анализ вопросов, по которым он дал неправильные ответы, с рекомендацией дополнительных обучающих материалов по таким темам. На прохождение испытания дается один час. Пройти индивидуальный зачет можно несколько раз.
Для участия требуется зарегистрироваться здесь.
Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности проводят Банк России и Агентство стратегических инициатив.
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