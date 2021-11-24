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Расчетно-кассовое обслуживание для бизнеса – за полцены

Расчетно-кассовое обслуживание для бизнеса – за полцены
Иллюстрация: банк «Левобережный»

Юридические лица и ИП могут купить бизнес-пакет РКО со скидкой 50% при открытии первого рублевого счета в Банке «Левобережный».

Для участия в акции заполните заявку на открытие расчетного счета на сайте банка и получите первый месяц обслуживания за полцены. Скидка предоставляется на любой бизнес-пакет РКО, кроме «Супер 0».

В Банке «Левобережный» представлены пакеты РКО стоимостью от 570 рублей в месяц. Участвуя в акции, вы сэкономите от 285 до 3 485 рублей в зависимости от выбранного пакета.

В каждый бизнес-пакет РКО включено открытие и ведение счета, ежемесячное использование интернет-банка, заверение карточки с образцами подписей, выпуск корпоративной карты для юридических лиц/бизнес-карты для ИП для внесения и снятия наличных в банкоматах и оплаты товаров и услуг. В рамках пакета устанавливаются льготные тарифы на платежи, внесение и снятие денежных средств и перечисления физическим лицам. Ознакомиться со всеми бизнес-пакетами можно на сайте банка.

Банк «Левобережный» открывает расчетные счета в течение 2 рабочих часов после предоставления всех документов. При этом реквизиты счета вы получите сразу после подачи заявки, что позволит вам принимать платежи и заключать договоры еще до открытия счета.

Также вы можете воспользоваться сервисом выездного подписания документов. Если вам некогда ехать в офис банка, попросите менеджера приехать в удобное для вас время на вашу территорию, чтобы подписать бумаги на открытие счета.

Получить консультацию по РКО можно по телефону 8-800-3333-555 или в красноярском офисе Банка «Левобережный» на ул. Молокова, 60. Успейте подать онлайн-заявку на открытие счета на сайте банка до 31 декабря 2021 года*.

 

* Предложение действует с 02.08.2021 по 31.12.2021.
Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

 

Автор: Александр Вознесенский
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