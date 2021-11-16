Красноярское отделение Банка России проводит бесплатный вебинар для бизнеса

18 ноября в 12.30 (время красноярское) предприниматели могут принять участие в онлайн вебинаре по теме «Система быстрых платежей для бизнеса». Эксперты расскажут о тарифах и возможностях СБП.

Система быстрых платежей Банка России позволяет организациям, индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам принимать оплату за товары и услуги по QR-коду или платежной ссылке в розничных магазинах и сети Интернет.

Комиссии за прием платежей от населения за товары и услуги в Системе быстрых платежей существенно ниже эквайринга.

Представители Отделения Красноярск Банка России и коммерческих банков расскажут о преимуществах и выгодах Системы быстрых платежей для бизнеса, способах подключения к системе и порядке приема платежей за товары и услуги от населения.

Вебинар пройдет с использованием сервиса Webex: cbrf.webex.com

Номер совещания: 2396 699 5731

Пароль: 12345

Уточняющие вопросы об участии в вебинаре можно задать Селютину Егору Геннадьевичу (тел. 259-06-35; E-mail: SelyutinEG@cbr.ru) и Гартвиг Елене Владимировне (тел. 259-06-51).