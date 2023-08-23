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Предпринимателей Красноярского края приглашают на выставки в Армению и Узбекистан

Предпринимателей Красноярского края приглашают на выставки в Армению и Узбекистан
Иллюстрация: pressfoto / ru.freepik.com

Бизнесмены могут принять участие в международных выставках в Армении и Узбекистане. Часть расходов возьмёт на себя Центр поддержки экспорта края (подразделение регионального центра «Мой бизнес»).

#НОВОСТИ
Так, предпринимателям не нужно будет оплачивать аренду выставочной площади, застройку стенда, аренду дополнительного оборудования, переводчика, трансфер, перевод на иностранный язык презентационных материалов, доставку выставочных образцов и оплату регистрационных взносов.
 
Выставка выставка ArmProd EXPO пройдет в Ереване 20...22 октября. К участию приглашают ведущих производителей, поставщиков и дистрибьюторов продуктов питания и напитков. Для участия нужна регистрация.
 
28...30 ноября состоится Международная специализированная выставка строительной индустрии BuildExpo Uzbekistan 2023. Она пройдет в Ташкенте. Зарегистрироваться можно тут
 
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Автор: Петр Савельев
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