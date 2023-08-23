Предпринимателей Красноярского края приглашают на выставки в Армению и Узбекистан

Бизнесмены могут принять участие в международных выставках в Армении и Узбекистане. Часть расходов возьмёт на себя Центр поддержки экспорта края (подразделение регионального центра «Мой бизнес»).

Так, предпринимателям не нужно будет оплачивать аренду выставочной площади, застройку стенда, аренду дополнительного оборудования, переводчика, трансфер, перевод на иностранный язык презентационных материалов, доставку выставочных образцов и оплату регистрационных взносов.

Выставка выставка ArmProd EXPO пройдет в Ереване 20...22 октября. К участию приглашают ведущих производителей, поставщиков и дистрибьюторов продуктов питания и напитков. Для участия нужна регистрация .

28...30 ноября состоится Международная специализированная выставка строительной индустрии BuildExpo Uzbekistan 2023. Она пройдет в Ташкенте. Зарегистрироваться можно тут

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