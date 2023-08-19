Музыкальный фестиваль «Русская рапсодия» впервые пройдет в Красноярске в сентябре 2023

Событие откроет 70-й сезон Красноярской филармонии. Фестиваль, который продлится 6...16 сентября, посвятят 150-летию Сергея Рахманинова.

В сентябре Красноярск впервые станет площадкой для фестиваля «Русского рапсодия»: событие откроет 70-й творческий сезон Красноярской филармонии. Фестиваль продлится с 6 по 16 сентября. В программе «Русской рапсодии» выступления знаковых для страны пианистов: Николая Луганского, Дениса Мацуева и Бориса Березовского.

В Красноярской филармонии дополняют: фестиваль — событие, посвященное 150-летию Сергея Рахманинова, русского композитора, дирижера и пианиста.

6 сентября программа «Русской рапсодии» откроется концертом Николая Луганского, народного артиста РФ: он выступит с Красноярским академическим симфоническим оркестром под управлением Владимира Ланде.

7 сентября он же даст сольный концерт в Малом зале филармонии.

9 сентября в Органном зале филармонии прозвучит «Всенощное бдение» в исполнении Красноярского камерного хора.

10 сентября пройдет выступление Бориса Березовского, заслуженного артиста РФ.

13 сентября вечер романсов Сергея Рахманинова представит Красноярский филармонический русский оркестр имени Анатолия Бардина.

16 сентября фестиваль завершится концертом Дениса Мацуева, народного артиста РФ, совместно с Красноярским академическим симфоническим оркестром.

Мы очень гордимся тем, что зрители „Русской рапсодии“ смогут насладиться его творчеством в исполнении трёх выдающихся пианистов современности. По нашей задумке программа фестиваля раскроет и другие грани творчества композитора: его произведения также прозвучат в исполнении русского оркестра и хора», — дополняет Евгений Стодушный, рассказывает генеральный директор Красноярской филармонии.

Кроме того, в сентябре в Зале торжеств Красноярской филармонии будет функционировать выставка «Сергей Рахманинов: „Я — русский композитор“», которая организована при поддержке Российского национального музея музыки.

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