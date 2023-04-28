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Красноярская краевая филармония презентовала фонд целевого капитала

Красноярская краевая филармония презентовала фонд целевого капитала
Иллюстрация: Пресс-служба Красноярской филармонии

Накануне Красноярская краевая филармония запустила эндаумент-фонд. Направляемые в организацию пожертвования будут направляться на сохранение и развитие музыкальной культуры края

#НОВОСТИ

Накануне эндаумент-фонд Красноярской филармонии был презентован экспертному сообществу в рамках программы «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала 2021-2023» Фонда Владимира Потанина, проходившей на базе Московской школы управления Сколково.

Принцип работы фонда состоит в том, что расходуются не сами пожертвования, а доход от их инвестирования. Каждый следующий благотворительный взнос увеличивает возможности фонда на десятилетия вперед, что отличает его механизм работы от разовой поддержки творческих инициатив.

Привлеченные средства будут направлены на вовлечение в мир классической музыки детей и молодежи, помощь в профессиональном становлении новому поколению музыкантов, реализацию инклюзивных программ, приобретение для краевых коллективов уникальных музыкальных инструментов.  

Красноярская филармония – первая среди концертных организаций России запустила эндаумент-фонд. Для нашей команды фонд – это еще один важный инструмент для поступательного развития не только филармонии, но и всего музыкального ландшафта края на многие десятилетия вперед, – рассказал Евгений Стодушный, генеральный директор Красноярской филармонии.

 

Автор: Петр Савельев
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