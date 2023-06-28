Почти 30 точек края объедет «Енисейский экспресс» летом 2023

Программа будет продолжаться с 30 июня по 8 сентября. Стартовой точкой станет с. Ермаковское, а завершится маршрут в Дивногорске.

30 июня снова запускается «Енисейский экспресс»: в 2023 он продлится до 8 сентября. В этом году в маршрут включили 29 точек. Первая остановка «Енисейского экспресса» запланирована в с. Ермаковское. Окончание маршрута наметили в Дивногорске.

Стала шире и программа: она пополнилась мастер-классами по фотографии и визажу, творческими встречами и открытыми тренировками, а также волонтерскими акциями.

Не отменяется и передвижная выставка. В 2023 в «Енисейском экспрессе» едут пастельные рисунки Игоря Башмакова, красноярского художника.

В концертную часть программы включили солистов Алексея Орлова и Андрея Луговского вместе с эстрадным оркестром под управлением Игоря Полухина, а также народно-музыкальную дружину во главе с Михаилом Кирилловым.

«Енисейский экспресс» курирует министерство культуры края, но к составлению и реализации программы подключаются и остальные ведомства. Среди них организации и краевого, и регионального уровня.

Напомним, что первый «Енисейский экспресс» запустили в 2010. Он стал развитием краевого проекта «Кочующая культурная столица», стартовавшего в 2005. Его посвятили объединению Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов.

Читайте также:

«Джаз над Енисеем» вернется в Красноярск

Фестиваль пройдет с 30 июня по 2 июля: площадками станут Красноярская филармония и остров Татышев, а также нескольких городов региона.

Кинематографисты Сибири могут войти в программу международного фестиваля SiberiaDOC

Прием заявок от авторов документального кино продолжается до 31 августа включительно.

Фестиваль ТАЙГАСТРО`2023 стартует 1 августа в Красноярске

В этом году программа сибирского гастрономического фестиваля приросла новым событием в формате open air.

Десять премьер красноярских музыкантов прозвучат на XXI фестивале «Азия — Сибирь — Европа»

Программа рассчитана практически на половину месяца: она продлится с 3 по 14 сентября 2023.

Стали известны хедлайнеры фестиваля «МИР Сибири»

В этом году фестиваль пройдет традиционно в Шушенском. Даты проведения — с 6 по 9 июля. Организаторы назвали звездных исполнителей, которые выступят перед гостями.

XV Красноярская музейная биеннале откроется 7 сентября 2023

В этом году она будет носить название «АВЕНИСЕЕСИНЕВА»: Енисей снова станет вектором самоидентификации края, с помощью которого продолжится художественное освоение сибирского региона.