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Почти 30 точек края объедет «Енисейский экспресс» летом 2023

Почти 30 точек края объедет «Енисейский экспресс» летом 2023
Иллюстрация: енисейскийэкспресс.рф / Руслан Максимов

Программа будет продолжаться с 30 июня по 8 сентября. Стартовой точкой станет с. Ермаковское, а завершится маршрут в Дивногорске.

#НОВОСТИ

30 июня снова запускается «Енисейский экспресс»: в 2023 он продлится до 8 сентября. В этом году в маршрут включили 29 точек. Первая остановка «Енисейского экспресса» запланирована в с. Ермаковское. Окончание маршрута наметили в Дивногорске.

Стала шире и программа: она пополнилась мастер-классами по фотографии и визажу, творческими встречами и открытыми тренировками, а также волонтерскими акциями.

Не отменяется и передвижная выставка. В 2023 в «Енисейском экспрессе» едут пастельные рисунки Игоря Башмакова, красноярского художника.

В концертную часть программы включили солистов Алексея Орлова и Андрея Луговского вместе с эстрадным оркестром под управлением Игоря Полухина, а также народно-музыкальную дружину во главе с Михаилом Кирилловым.

«Енисейский экспресс» курирует министерство культуры края, но к составлению и реализации программы подключаются и остальные ведомства. Среди них организации и краевого, и регионального уровня.

Напомним, что первый «Енисейский экспресс» запустили в 2010. Он стал развитием краевого проекта «Кочующая культурная столица», стартовавшего в 2005. Его посвятили объединению Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов.

 

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Автор: Петр Савельев
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