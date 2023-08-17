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Красноярский край представит скульптуру Енисея на международном форуме «Россия» в ВДНХ

Красноярский край представит скульптуру Енисея на международном форуме «Россия» в ВДНХ
Иллюстрация: um.mos.ru

Главным объектом экспозиции выбрали Енисей: предполагается, что его воплотят в пятиметровой скульптуре. Также на выставке представят и локальные бренды.

#НОВОСТИ

Красноярский край войдет в программу международной выставки-форума «Россия»: событие запустится в Москве 4 ноября. Площадкой для проведения выбрали территорию Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ).

Красноярская экспозиция продемонстрирует динамику развития за последний период и одновременно расскажет о значимых для региона проектах.

Уже известно, что главным арт-объектом экспозиции станет пятиметровая скульптура реки Енисей. Для нее же разработают технологии, с помощью которого фигура сможет «ожить».

В рамках форума будет работать и ярмарка, где представят товары в том числе и красноярских брендов.

Также в программу включили деловые недели, фестивали кулинарных традиций, культурно-развлекательную программу. 

Планируется, что выставка «Россия» будет действовать до 12 апреля 2024. Подготовка к ней уже началась: с начала августа на ВДНХ устанавливают временные павильоны, где разместятся экспозиции.

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Автор: Петр Савельев
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