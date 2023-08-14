Опен-колл лаборатории молодого искусства объявили в Красноярске

Художников из городов Сибири, которые присоединятся к лаборатории «Фата-моргана», ищет музейный центр «Площадь Мира».

В Красноярске сообщили о запуске опен-колла V Сибирской лаборатории молодого искусства «Фата-моргана»: ее проводит музейный центр «Площадь Мира». Войти в пул участников могут художники из городов Сибири до 40 лет. Спектр направлений и методов, в которых могут работать авторы, не ограничен.

Сообщается, что участие в лаборатории будет бесплатным. Кроме того, участникам обещают оплатить проезд и проживание, а также предоставить расходные материалы.

Прием заявок открыт до 1 сентября. Имена художников, которые станут участниками лаборатории, объявят 2 сентября.

В течение двух недель молодые художники из Сибири вместе с тьюторами пройдут путь от чистого листа до вернисажа на биеннале. Как и всегда, процесс сосредоточен на самоорганизации и творческом поиске. В этот раз полевая практика переместится с города на реку, итогом которой станет выставка, открытие состоится 26 октября», — сообщают в "Площади Мира".

Сибирская лаборатория молодого искусства «Фата-моргана» — часть XV Красноярской музейной биеннале «АВЕНИСЕЕСИНЕВА», которая откроется 7 сентября.

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