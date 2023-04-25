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Красноярская балерина Елена Свинко рассказала ДК о первой «Золотой Маске» (видео)

Красноярская балерина Елена Свинко рассказала ДК о первой «Золотой Маске» (видео)
Иллюстрация: Фестиваль «Золотая Маска»

Ведущая экс-солистка Красноярского Оперного, перешедшая в Мариинский театр, поделилась с «Деловым кварталом» впечатлениями о высшей театральной награде за роль Катарины в одноименной постановке.

#НОВОСТИ

22 апреля в Москве прошла церемония награждения лауреатов фестиваля «Золотая Маска»-2023: стали известны имена тех, кого выбрали достойными высшей театральной награды страны. Одной из обладательниц Маски стала Елена Свинко — красноярская балерина, которая до осени 2022 была ведущей солисткой театра оперы и балеты имени Хворостовского, а теперь вошла в труппу Мариинского театра (Санкт-Петербург). В видеокомментарии девушка рассказала «Деловому кварталу» о вручении своей первой «Золотой Маски».

Напомним, в Красноярск отправились три Маски:

  • «Лучшим балетным спектаклем» стал исторический балет-реконструкция «Катарина, или Дочь разбойника», возрожденный на сцене театра оперы и балеты имени Хворостовского;
  • «Лучшую женскую роль в балете» получила Елена Свинко, воплотившая образ Катарины;
  • Лауреатом «Работы композитора в музыкальном театре» стал Петр Поспелов, создавший музыкальное воспроизведение «Катарины».

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Автор: Ирина Апуник
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