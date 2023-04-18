В Красноярске выбрали победителей конкурса по реконструкции театра оперы и балета
Завершился конкурс на разработку концепции реконструкции здания театра оперы и балета Хворостовского. Финалистами стали 8 компаний и консорциумов из Красноярска, Москвы и Санкт-Петербурга.
Реконструкция Театра оперы и балета – необходимая мера. При внешнем благополучии здания за много лет у него накопился ряд проблем, требующих современных инженерных и архитектурных решений. Также реконструкция позволит увеличить площадь театра с 13 до 20 тысяч кв. м. для творческих нужд учреждения», — отметил министр культуры Аркадий Зинов.
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В Красноярске реконструируют музей «Мемориал Победы»
Планы по реконструкции музея на улице Дудинской презентовали на Красноярском городском форуме руководитель главного управления культуры Любовь Сахарова и директор учреждения Татьяна Ивлева.
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В Красноярске ищут компании для разработки концепции реконструкции театра оперы и балета
Объявлен открытый конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции реконструкции здания театра оперы и балета имени Дмитрий Хворостовского.
Главным режиссером театра оперы и балета в Красноярске стала Ирина Лычагина
Ирина Лычагина стала художественным руководителем оперной труппы и главным режиссером Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.