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В Красноярске выбрали победителей конкурса по реконструкции театра оперы и балета

В Красноярске выбрали победителей конкурса по реконструкции театра оперы и балета
Иллюстрация: Аркадий Зинов

Завершился конкурс на разработку концепции реконструкции здания театра оперы и балета Хворостовского. Финалистами стали 8 компаний и консорциумов из Красноярска, Москвы и Санкт-Петербурга.

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В итоге победу одержали: «Ваухаус» (Москва), Архитектурное бюро «Студия 44» (Санкт-Петербург) и Консорциум проектное бюро «А2» + «МВП» (Красноярск и Москва). 
 
Напомним, за победу в конкурсе предусмотрен приз в 1,5 млн рублей, за второе место — 1 млн рублей, а за третье — 500 тысяч рублей. Конкурс проводится при финансовой поддержке компании «Норникель».
 
В Красноярске выбрали победителей конкурса по реконструкции театра оперы и балета 1
В Красноярске выбрали победителей конкурса по реконструкции театра оперы и балета 2
 
Реконструкция Театра оперы и балета – необходимая мера. При внешнем благополучии здания за много лет у него накопился ряд проблем, требующих современных инженерных и архитектурных решений. Также реконструкция позволит увеличить площадь театра с 13 до 20 тысяч кв. м. для творческих нужд учреждения», — отметил министр культуры Аркадий Зинов.
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Автор: Петр Савельев
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