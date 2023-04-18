В Красноярске выбрали победителей конкурса по реконструкции театра оперы и балета

В итоге победу одержали: «Ваухаус» (Москва), Архитектурное бюро «Студия 44» (Санкт-Петербург) и Консорциум проектное бюро «А2» + «МВП» (Красноярск и Москва).

Реконструкция Театра оперы и балета – необходимая мера. При внешнем благополучии здания за много лет у него накопился ряд проблем, требующих современных инженерных и архитектурных решений. Также реконструкция позволит увеличить площадь театра с 13 до 20 тысяч кв. м. для творческих нужд учреждения», — отметил министр культуры Аркадий Зинов.