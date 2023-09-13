Сергей Еремин уходит с поста заместителя губернатора Красноярского края

Михаил Котюков, врио губернатора, подписал распоряжение об освобождении Сергея Еремина с поста исполняющего обязанности заместителя губернатора Красноярского края.

Он покидает пост с 15 сентября «в связи с переходом на выборную должность депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», сообщается на сайте регионального правительства.

Распоряжение вступило в силу со дня подписания.

Сергей Еремин проработал на посту заместителя губернатора чуть больше года. На довыборах губернатора Госдумы он набрал 57,54%.

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