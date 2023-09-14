Стала известна дата инаугурации губернатора Красноярского края
Инаугурация Михаила Котюкова запланирована на вторник, 19 сентября, в Большом концертном зале Красноярской краевой филармонии.
Проект постановления опубликован на сайте Заксобрания региона. С 19 сентября Михаил Котюков официально вступит в должность.
В эту пятницу, 15 сентября, депутаты Заксобрания должны утвердить его кандидатуру. Накануне в Крайизбиркоме сообщали, что Михаил Котюков считается избранным на должность губернатора. Он набрал 70,21% голосов избирателей.
Решение о вступлении в должность должно быть принято в максимально сжатые сроки, что позволит избранному губернатору приступить к оперативному формированию состава правительства», — сообщила накануне председатель комитета ЗС по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Галина Ампилогова.
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