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«Давайте не торопить события», — Сергей Пономаренко прокомментировал возможную отставку

«Давайте не торопить события», — Сергей Пономаренко прокомментировал возможную отставку
Иллюстрация: Енисей ТВ

Заявление губернатора региона о масштабной ротации кадров вызвало немалое обсуждение. В первую очередь толкуются отставки первых лиц краевой власти.

#НОВОСТИ

В этом списке номер один — Сергей Пономаренко, первый заместитель губернатора. Г-н Пономаренко — сторожил «серого дома». Он «пережил» четырех губернаторов и, похоже, не спешит покидать свое кресло.

Сегодня в ряде СМИ прошла информация о том, что некие источники  NGS24.RU и «Ведомостей» назвали преемника Сергея Пономаренко из числа окружения Михаила Котюкова, к тому же еще и близкого к одной из финансово-промышленных групп, работающих на территории края.

В правительстве края информацию не подтвердили, сообщив, что чиновник работает в обычном режиме. Сам Сергей Пономаренко не отказался от более развернутого комментария:

В ближайшее время произойдет вступление в должность вновь избранного губернатора Михаила Котюкова. В соответствии с уставом, действующее правительство региона уйдет в отставку. В соответствии с установленными сроками начнется формирование исполнительной власти региона. В том числе в Законодательное собрание должны быть внесены на согласование кандидатуры первых заместителей губернатора. Предлагаю не торопить события, не комментировать слухи, которых за мои 26 лет работы на муниципальной и государственной службе не счесть числа, и дождаться решений Михаила Михайловича Котюкова относительно состава команды, с которой он будет реализовывать свою выборную программу, — высказался Сергей Пономаренко.

Напомним, на посту главы администрации губернатора Пономаренко работает с 2012 года, когда руководителем края был Лев Кузнецов. Эта должность сохранялась за ним при Викторе Толоконском и Александре Уссе. Стремительную карьеру чиновник сделал в бытность губернатора Александра Хлопонина.

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Автор: Петр Савельев
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