Михаил Котюков сократит штат госслужащих в Красноярском крае

Распоряжение о совершенствовании структуры исполнительных органов Красноярского края и оптимизации расходов на госуправление опубликовано на сайте регионального правительства.

Планируется, что количество госслужащих в исполнительных органах, администрации губернатора и аппарате краевого правительства сократят в 2023.

Нам нужно попытаться найти новые решения. Многие вопросы требуется не просто перезагрузить, а где-то — начать с нуля. И здесь нам нужна воля, и я уверен, что мы эту волю проявим сообща. В том числе и кадровые решения примем. Они явно многие уже назревают», — отмечал врио губернатора Красноярского края.