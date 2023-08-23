Михаил Котюков сократит штат госслужащих в Красноярском крае
Госслужащих в Красноярском крае станет на 5% меньше. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Михаил Котюков.
Распоряжение о совершенствовании структуры исполнительных органов Красноярского края и оптимизации расходов на госуправление опубликовано на сайте регионального правительства.
Планируется, что количество госслужащих в исполнительных органах, администрации губернатора и аппарате краевого правительства сократят в 2023.
Ранее Михаил Котюков анонсировал возможные кадровые перестановки.
Нам нужно попытаться найти новые решения. Многие вопросы требуется не просто перезагрузить, а где-то — начать с нуля. И здесь нам нужна воля, и я уверен, что мы эту волю проявим сообща. В том числе и кадровые решения примем. Они явно многие уже назревают», — отмечал врио губернатора Красноярского края.
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