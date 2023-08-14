В Красноярск приехал зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин

С врио губернатора Михаилом Котюковым они обсудили развитие воздушных портов и осмотрели жилищные объекты. Также Марат Хуснуллин побывал на будущей станции городского метро на улице Молокова.

Представители подрядчика сообщили, что реализация проекта первой линии скоростной транспортной системы Красноярска идет по графику. На площадке на улице Молокова идет выемка грунта и укрепление котлована металлическими распорными конструкциями. В дальнейшем там установят тоннелепроходческий комплекс, который начнет прокладывать перегонный тоннель от станции «Улица Шахтеров» до станции «Карла Маркса».

Метростроители уже начинают готовить городок на 4500 работников, мобилизовывать людей, уже завозят технику, щиты. Сейчас решим все организационные вопросы, и метротрамвай начнет строиться более активно», — отметил Марат Хуснуллин, зампредседателя правительства России.

На будущей станции «Площадь Революции» сейчас перекладывают коммуникации и ведут археологические раскопки. На площадке «Солонцы» возводят временный вахтовый городок для метростроителей, где разместятся современные общежития, столовая и спортзал.

Напомним, протяженность первого этапа линии метро города Красноярска составит 10,8 км, она будет включать две наземных и четыре подземных станции – от улицы Высотной до улицы Шахтёров. Генеральный подрядчик строительства первого этапа линии – ГК «Моспроект-3», субподрядчик — группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост», которая выполнит 75% строительно-монтажных работ по контракту.

Также Михаил Котюков и Марат Хуснуллин осмотрели реконструкцию аэропорта Красноярск. Затем посмотрели жилые объекты. Региону есть куда расти в этом направлении, но видны перспективы для дальнейшего роста», — подытожил Марат Хуснуллин.

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